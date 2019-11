Décès Accidentel De Treize (13) Soldats De La Force Française Barkhane, Au Mali : Le Chef De L’Etat Adresse Un Message De Compassion Et De Condoléances Au Président Emmanuel Macron

Suite au décès de treize soldats français de la force Barkhane, survenu le lundi 25 novembre 2019 au Mali, dans une collision entre deux hélicoptères, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, a adressé un message de compassion et de condoléances au Président de la République Française, SE. Emmanuel Macron. Le message est le suivant :

« Monsieur le Président,

La France vient de perdre treize de ses valeureux soldats en service commandé dans le cadre de l’opération Barkhane, suite à un incident aérien survenu au Mali le 25 novembre 2019.

Le Niger exprime ses condoléances émues et sa solidarité à la France pour cette immense perte, en particulier aux familles et proches des victimes, et à l’armée françaises si durement affligée par cette tragédie.

Le Niger salue l’engagement de la France au Sahel et reste plus que jamais engagé à ses côtés et aux côtés de tous les autres peuples épris de paix et de justice, pour mener des combats décisifs contre le terrorisme et l’insécurité.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. ».