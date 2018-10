Décès ce jour de Amadou Ousmane , journaliste, écrivain : une immense perte pour le NIGER

Inna lilahi wa inna ilaihi rajioune. De Dieu nous venons, à Lui nous retournons. Notre pays vient d’etre frapper par une immense perte. En effet, le journaliste et écrivain, l’un des plus grands journalistes de sa génération, Amadou Ousmane, a répondu aujourd’hui au rappel de son Seigneur.

Journaliste rigoureux et très professionnel, Amadou Ousmane a été un exemple pour de nombreux jeunes journalistes.

Né le 1er janvier 1948 à Tibiri (Doutchi), Amadou Ousmane est diplômé de l’IFP de Paris. Il a été journaliste touche à tout, chroniqueur judiciaire, Attaché de presse du Président Seyni Kountché, Attaché de presse à l’Ambassade du Niger à Paris, Conseiller en communication du Premier Ministre de la Transition, Cheiffou Amadou, ainsi que directeur de cabinet adjoint du Président Ibrahim Baré Mainassara.

Amadou Ousmane a occupé tous les postes de responsabilité à la Direction de la Presse Ecrite et des Publications, ancêtre de l’office National d’Edition et de Presse (ONEP), avant d’être promu Directeur Général de cet office en 1995. Il a été aussi un agencier confirmé, Directeur général de l’Agence Nigérienne de Presse (ANP) et correspondant de plusieurs médias africains et internationaux. Il fut est consultant en communication.

Il a été servir pendant plusieurs années à l’international, notamment au NDI et au PNUD où il a pris sa retraite du Système des Nations unies.

L’homme doté, d’une culture hors du commun était aussi un grand écrivain. Ses principales œuvres sont « 15 ans, ça suffit ! », « Le nouveau juge », « L’honneur perdu », « Chronique Judiciaire », « Le Témoin gênant », « Kountché vu par ses proches », « Les propos d’Arbi », « Notre Ami Kérékou », etc.

Sa disparition constitue une très grande perte pour la presse nationale, le monde de la culture et le pays tout entier.

Il était toujours disponible, souriant et doté d’une générosité hors du commun.

Qu’il repose en paix dans cette terre qu’il a tant servie avec dévouement. Que le Paradis soit sa dernière demeure . Amine