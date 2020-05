Décès De Harouna Abdou Dit Le Taureau De L’Ader : La Lutte Traditionnelle Perd Une De Ses Icônes

Le sport nigérien et la lutte traditionnelle en particulier est en deuil suite au décès de l’ancien champion Harouna Abdou rappelé à Dieu le Vendredi 15 Mai 2020 à Tahoua, sa région natale. Il était un gladiateur incomparable, un athlète hors pair. L’histoire retiendra la vivacité et le patriotisme de celui qu’on appelait affectueusement ‘’Le taureau de l’Ader’’ pour avoir honorablement représenté le Niger lors des compétitions internationales. Le défunt avait accordé une interview à notre reporter à Bouza en Novembre 2017 dans le cadre de la fête tournante Tahoua Sakola que le chef- lieu de la région a abrité

Surnommé le taureau de l’Ader au regard de son gabarit, Harouna Abdou est l’un des grands animateurs des arènes de 2002 à 2014. Né en 1979 à Sabon Guida dans la Commune rurale de Tamaské, il a entamé sa carrière professionnelle en 2002. Parlant de sa carrière sportive, il nous confiait avoir appris la lutte au village dès son enfance. Après s’être installé à Abidjan, il affrontait les grands lutteurs de la région de Tahoua qui partaient en Côte d’Ivoire. Par la force des choses, ils ont détecté le talent du jeune Harouna Abdou, qui peut être beaucoup utile pour l’écurie de la région de Tahoua qui était en quête des jeunes talentueux. C’est pourquoi à chaque rencontre, ils l’incitaient à revenir au bercail afin de faire valoir son talent. A l’issue de moult tentatives, les aînés finirent par convaincre Harouna Abdou de rentrer au pays. Dès son retour, il a participé à la sélection régionale qui s’est déroulée à Keita en vu de constitué l’équipe qui devrait participer au championnat national de lutte traditionnelle à Tillabéry en 2002. Au cours de la sélection, Harouna Abdou s’est imposé en écartant de son chemin tous ses adversaires. Retenu parmi les représentants de la région, il s’est mis au travail pour vite convaincre l’opinion nationale de sa force et de son talent.

Face à la presse, il a avoué ses intentions, c’est-à-dire celles de remporter le prestigieux sabre. Pour certains lutteurs, c’est un cauchemar, pour les optimistes, c’est l’aveu d’un jeune ambitieux et ils ont cru à ses paroles. Les rencontres interrégionales étaient révélatrices du talent jeune ‘’Taureau de l’Ader’’ qui a franchi, sans difficulté, la première phase, créant ainsi la surprise. Cette année, la finale a opposé deux (2) lutteurs de Tahoua à savoir Hassan Adamou et Harouna Abdou, et c’est Hassan Adamou qui a été sacré champion, Harouna Abdou étant Vice-champion. Après cette première participation symbole de découverte et de capitalisation d’expériences, le Taureau de l’Ader dispose désormais d’atouts indiscutables.

En 2006, il a affronté le redoutable Oumarou Ali Bindigao de Maradi à Diffa en finale. Le jeune Taureau n’a pas pu tenir devant la force brutale de l’expérimenté Bindigao au sommet de son art. Loin de se décourager, Harouna Abdou a poursuivi sa carrière. Au championnat d’Agadez en 2007, il a remporté le sabre devant Tsahirou Natabawa de Maradi. A Dosso en 2008, il a pris sa revanche sur Bindigao et devient champion national deux (2) années consécutives. En 2009, il a perdu la finale à Laminou Maï Daba d’Agadez devant son public à Tahoua.

Harouna Abdou a pris sa retraite à Diffa en 2014 avec en poche deux (2) sabres, trois (3) titres Vice-champion, et 9 coupes nationales à son actif. Sur le plan international, Harouna Abdou a défendu vaillamment les couleurs nationales en raflant plusieurs médailles d’or en lutte traditionnelle comme en Judo. Même s’il a pris sa retraite, il est toujours autour des jeunes lutteurs dont ses conseils et son encadrement ont été toujours utiles.

Harouna Abdou n’avait exclusivement la lutte comme métier. C’est un agriculteur. Il travaille dans son champ pendant campagne agricole pluviale et consacre son temps à la culture d’oignon en campagne irriguée. Ce qui lui permet aujourd’hui de prendre en charge sa famille. De son vivant le Taureau de l’Ader a toujours plaidé auprès des autorités pour que créent les conditions pour que les jeunes lutteurs puissent bénéficier de l’expérience des anciennes gloires en vu de l’émergence de la lutte traditionnelle au Niger. Il témoignait que dans beaucoup de pays qu’il a visités, le gouvernement accorde beaucoup d’intérêt aux sportifs de haut niveau. «Ce qui n’est le cas au Niger où tu es important lorsque tu es dans les arènes. Et quand tu arrêtes les combats, tu es oublié», déplorait-il, tout en fustigeant la manière dont les anciennes gloires sont traitées au Niger.

Harouna Abdou, était à la dernière édition du Sabre national à Maradi où il a accompagné l’écurie de Tahoua. Cette maladie qu’il trainait depuis de près de trois ans a fini par l’emporter. A Dieu Champion.

Par Laouali Souleymane,Envoyé Spécial (ONEP)