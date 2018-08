Décès de Kofi Annan est une immense perte pour l’Afrique, selon le président Nigérien

Le Président nigérien Issoufou Mahamadou a estimé que le décès de l’ancien Secrétaire General de l’ONU le Ghanéen Koffi Annan est ‘’une immense perte pour l’Afrique qui vient de perdre un de ses illustres fils’.’ Dans un message de condoléances adressé ce lundi à son homologue ghanéen NANA AKUFFO ADO suite au décès de l’ancien secrétaire général de l’ONU, le Chef de l’Etat nigérien estime que ‘’ les qualités professionnelles et personnelles du diplomate ghanéen sont unanimement reconnues ont contribué à faire avancer l’agenda de la paix, de la coopération et du développement.’’



Le président ISSOUFOU a au nom du peuple nigérien présenté « Ses condoléance ému à sa famille éplorée et aux responsables de sa fondation et aux peuples de la terre africaine de Ghana qui a vu naitre feu Kofi Annan dont les états du service constitue un modèle et une source de fierté pour le continent. »

L’ancien secrétaire général de l’ONU (1997-2006) et prix Nobel de la paix (2001) est décédé le 18 Aout dernier à Genève en suisse à l’âge de 80 ans. IL était le 2ème africain après l’Egyptien Boutros-Boutros Ghali à diriger l’institution mondiale créée en 1945.

