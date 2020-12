Décès de l’Ambassadeur Abdallah Wafy ; l’ Ambassadeur Itinéraire, Professeur Hassana Alidou adresse un témoignage émouvant

Suite au rappel à Dieu, de l’Ambassadeur du Niger à Washington, Abdallah Wafy, l’ Ambassadeur Itinéraire, Professeur Hassana Alidou qui a connu l’homme et travaillé étroitement avec lui, témoigne ici toute sa compassion.



Cette année 2020 tire vers sa fin en laissant encore la communauté nigérienne aux États-Unis très endeuillée car COVID-19 vient de nous arracher encore notre Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire Général Abdallah Wafy.



C’est un rappel à Allah swt qui est un destin commun. De Allah swt on vient et à lui on retourne grâce à son pardon et sa miséricorde. Puisse Allah swt accorder à mon cher aîné et Collègue Ambassadeur Abdallah Wafy son pardon et sa miséricorde.



À son épouse notre Grande Soeur l’Ambassadrice Kibira Moulaye et ses enfants ainsi que tout la famille Wafy et la famille Moulaye que Allah swt soit la source de votre réconfort.



J’ai eu l’opportunité de travailler pour mon pays en tant qu’Ambassadeur du Niger aux Etats-Unis et le Général Wafy était en ce moment Représentant du Niger aux Nations-Unis. Nous avions pu travailler en développant au fil du temps un sens commun de la mission que le Président Issoufou Mahamadou nous avait confié. Devant l’enjeu, le patriotisme et la fraternité ont prévalu dans nos délibérations sur comment assumer avec succès nos responsabilités. Nous avions appris à nous connaître et à nous appuyer chacun sur la force de l’autre pour accomplir la mission.



Je saisis cette opportunité pour remercier très sincèrement l’Ambassadrice Madame Wafy Kibira Moulaye pour l’accueil et la fraternité qu’elle m’a toujours témoignée quand j’accompagnais la délégation présidentielle à la résidence durant les Assemblées Générales des Nations-Unies.



Au Président de la République du Niger, Son Excellence Issoufou Mahamadou, je présente mes très tristes condoléances. C’était un honneur de servir le Niger avec Ambassadeur Général Wafy sous votre autorité.



À mes Collègues de l’Ambassade du Niger à Washington DC, je vous présente mes très tristes condoléances. Je prie Allah swt pour qu’il vous assiste afin que vous puissiez continuer la mission que vous avez devant vous dans la sérénité et la cohésion



Que Allah swt nous pardonne et nous purifie nos cœurs et guide nos actions.



Professeur Hassana Alidou

Ambassadeur Itinéraire