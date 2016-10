DÉCLARATION: à compter de ce jour le MNSD Nassara quitte l’opposition politique pour rejoindre la majorité au pouvoir…

Réuni, ce jour mardi 11 octobre 2016, à l’effet d’examiner la situation socio-politique nationale, le Bureau Politique National du MNSD-NASSARA fait la déclaration dont la teneur suit :

Le Samedi 13 Août 2016, le Bureau Politique National du MNSD-NASSARA prenait la décision de répondre favorablement à l’appel du Président de la République, en vue de prendre part à la gestion du pouvoir d’Etat, dans l’intérêt supérieur de notre cher pays.

Cette décision, dictée par la philosophie fondatrice du parti, est inspirée par les valeurs de civilisation de notre peuple, faites de sagesse, de tolérance, de culture de la paix, de la solidarité, du respect de l’autre et du sens élevé des intérêts du Niger. Elle est également motivée par le souci de contribuer à créer les conditions d’union et de cohésion sociale indispensables pour faire face à l’insécurité qui prévaut dans notre pays.

Dans le but de matérialiser cette décision historique, des échanges approfondis ont eu lieu entre les deux parties. Il en a résulté, un large consensus sur les grandes questions d’intérêt national.

Ce faisant, les deux parties font le pari d’œuvrer ensemble au renforcement de la stabilité sociale et politique, nécessaire à la concrétisation de tous les efforts déployés par l’ensemble des fils de la nation, en un développement socio-économique accéléré, tout en participant à l’affermissement de la démocratie et de l’Etat de droit dans notre pays.

En effet, pour le MNSD Nassara, il est aujourd’hui un impératif cardinal, de lutter contre tous les fléaux qui minent notre société et sa stabilité intérieure, freinant ainsi son développement et l’empêchant d’accéder plus rapidement à la véritable souveraineté.

Aussi, à compter de ce jour et conformément aux dispositions de l’article 9 de l’Ordonnance N° 2010-85 du 16 décembre 2010 portant statut de l’Opposition, le MNSD Nassara quitte l’opposition politique pour rejoindre la majorité au pouvoir ;

De même, le Bureau Politique National lance un appel aux militantes et militants, sympathisantes et sympathisants, à demeurer soudés derrière leurs dirigeants et à œuvrer à la réussite de cette noble mission que le Parti s’est assignée, pour sa grandeur et la prospérité du Niger.

VIVE LE MNSD NASSARA

VIVE LE NIGER UNI ET PROSPERE.

JE VOUS REMERCIE

Fait à Niamey le 11 Octobre 2016