Déclaration ANDP Zaman Lahiya : Les présidents régionaux réitèrent leur soutien au président intérimaire du parti et réaffirment leur appartenance à la MRN

Les présidents des sections régionales de l’ANDP Zaman Lahiya à l’exception de celui de la section de Tahoua ont rendu publique, une déclaration hier matin au siège de leur parti à Niamey. Cette déclaration vise à apporter un démenti formel à celle faite le lundi 6 aout 2018 par »un certain groupe d’individus » prétendant être des présidents des huit (8) régions.



Dans la déclaration lue par le président régional d’Agadez M. Abambacho Baso, les présidents régionaux de l’ANDP Zaman Lahiya d’Agadez, de Diffa, de Dosso, de Maradi, de Niamey, de Tillabéri et de Zinder déclarent qu’ils n’ont donné mandat à personne pour agir en leurs noms démentant ainsi formellement la déclaration du lundi 6 aout 2018.

Ils ont par la même occasion apporté leur soutien sans faille au bureau politique national et à son président par intérim M. Sani Ousmane dit Dan Dijé pour ses décisions prises à la réunion ordinaire du 5 aout 2018 notamment, la validation du rapport final de la commission permanente de candidature et de vérification des mandats ; la fixation de la date du congrès le 8 septembre 2018 qui aura lieu à Niamey et les mesures disciplinaires prises à l’encontre de certains de leurs camarades.

Les président régionaux de l’ANDP Zaman Lahiya appellent les militantes et militants et sympathisants à rester mobilisés pour répondre et défendre les idéaux de leur »grand parti ». «Nous réaffirmons notre appartenance à la Mouvance pour la renaissance du Niger (M.R .N) » ont précisé les signataires de la déclaration avant d’ajouter qu’ils soutiennent « les efforts inlassables du Président de la République et de son gouvernement à faire du Niger, un notre pays émergent ».