Déclaration de la Confédération Nigérienne du Travail (CNT)

Le Bureau Exécutif National ; de la Confédération Nigérienne du Travail (CNT), réuni en session extraordinaire le 24 août 2016 ; en vue d’examiner l’évolution des préoccupations majeures de ses affiliés fait la déclaration dont la teneur suit :

– Considérant les différentes conventions internationales en matière de travail ; ratifiées par l’Etat du Niger ;

– Considérant la constitution du 25 novembre 2010 ;

– Considérant la loi No 2007- 26 du 23 juillet 2007 portant Statut Général de la Fonction Publique ; modifiée et complétée par la loi N° 2008-47 du 24 Novembre 2008 ;

– Considérant le code du travail de la république du Niger ;

– Considérant la convention collective interprofessionnelle ;

– Considérant le non respect des différents engagements pris par le gouvernement devant les partenaires sociaux ; – Vu les arriérés de pécule et salaire (2 à 4 mois) des enseignants dans certaines régions du pays ;

– Vu l’arrêté N° 216 du 20 juillet 2016 portant transfert des enseignants contractuels vers les communes ;

– vu l’arrêté N° 58 du 02 août 2016 signé par le Président du conseil de ville de Niamey ; portant suspension des contrats de travail ;

– vu la situation précaire que vivent les agents de la SNTN depuis plus de 4 ans.

Le BEN/CNT : ▷ se dit surpris de constater que malgré les incessantes interpellations ; le gouvernement de la 7ème République excelle encore dans les violations des textes législatifs et réglementaires, ▷ relève avec force l’amateurisme et la légèreté avec lesquelles le ministre de l’enseignement primaire traite les questions des enseignants en particulier et de l’école publique en général.

Sinon comment comprendre qu’au moment où les vaillants enseignants accumulent plus de 3 mois d’arriérés de salaires et pécules, le ministre prend la grave décision de signé unilatéralement un arrêté portant modalités de recrutement et de gestion des enseignants contractuels, alors même ; que ces derniers sont régis et protégés par le statut général de la fonction publique.

▷ Tout en respectant la loi portant sur la décentralisation et le décret portant transfert de certaines compétences aux communes, émet des réserves sur la faisabilité de la gestion des contractuels de l’enseignement par les communes quant on se rend compte de la rareté de moyens financiers auxquels elles font face. En témoigne cet arrêté pris par le maire central de Niamey qui suspend les contrats de près de 2.000 agents contractuels des municipalités.

Cet acte qui est une autre violation flagrante du droit de travail ; crée la désolation dans les familles de ces travailleurs, ainsi que certains organes sociaux tels que la morgue ; les cimetières et les formations sanitaires. ▷ Rappelle aussi au gouvernement de la 7ème République la situation désolante dans laquelle végètent les travailleurs de la SNTN du fait de la cessation des activités de cette société. Eu égard à tout ce qui précède ; le BEN/ CNT :

1. Apporte son soutien sans faille aux syndicats du secteur de l’enseignement (SYNACEB ; SYNAFCES, UNACEPT, SYNTRAJECS) ; au SYNACTEN (Syndicat National des Contractuels des Collectivités Territoriales du Niger), au SYGAMM (Syndicat des Gardiens et Manœuvres des Municipalités) et au SYNTRATRAM (Syndicat des Travailleurs de Transport et de la Maintenance) pour le combat qu’ils mènent chaque jour pour la défense des intérêts matériels et moraux de leurs militants.

2. Exige du gouvernement :

– le paiement sans condition de tous les arriérés de pécule et salaire ;

– l’attribution des matricules des enseignants ;

– le retrait pur et simple de l’arrêté du ministre de l’enseignement primaire portant transfert de gestion des contractuels par les communes ainsi que celui du Président du conseil de ville de Niamey ;

– Le règlement définitif de la dette sociale de la SNTN ;

3. Demande à ses militantes et militants de se mobiliser pour soutenir la marche pacifique qu’organisera le SYNACEB le 5 Octobre 2016 et de se tenir prêts pour les prochains mots d’ordre de la confédération.

4. Interpelle le Président de la République ; chef suprême de l’administration afin qu’il s’implique pleinement pour la résolution des multiples préoccupations des travailleurs.

5. Prend l’opinion nationale et internationale à témoin et rend le gouvernement de la 7ème République seul et unique responsable de la détérioration du climat social. En fin le Bureau Exécutif National de la CNT félicite et encourage nos vaillantes forces de défense et de sécurité dans la lutte contre le terrorisme.

Félicite également notre compatriote Abdoul-Razak Issoufou Alphaga pour avoir Honoré le Niger aux derniers jeux olympiques en rentrant avec une médaille d’argent.

Vive le mouvement syndical ; Vive la CSI ;

Vive la CNT ;

Que Dieu nous comble d’un hivernage fécond Ameen !!!!!!!!!!

Fait à Niamey ; le 26 août 2016