Déclaration de l’Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN) : L’organisation exige du gouvernement le respect scrupuleux du protocole d’accord du 20 octobre 2018

Réunies en session extraordinaire, hier mercredi 30 janvier 2019, à Niamey, les centrales syndicales membres de l’Intersyndicale des Travailleurs du Niger (ITN) ont rendu publique une déclaration, qui fait suite à l’examen de l’état du partenariat entre l’ITN et le gouvernement relativement au protocole d’accord du 20 octobre 2018.

La déclaration a été signée par les secrétaires généraux des sept centrales, à savoir : la Confédération Démocratique des Travailleurs du Niger (CDTN), la Confédération Générale des Syndicats libres (CGSL-Niger), la Confédération Nigérienne de Travail (CNT), l’Union Générale des Syndicats de l’Economie Informelle du Niger (UGSEIN), l’Union Générale des Travailleurs du Niger (UGTN), l’Union Syndicale Progressiste des Travailleurs (USPT) et l’Union des Syndicats des Travailleurs du Niger (USTN).

Dans cette déclaration lue par le Secrétaire Géénéral de la CDTN, M. Idrissa Djibrilla, l’ITN dit conster la non application du protocole d’accord ITN-Gouvernement. C’est pour l’organisation a réaffirmé sa détermination à réclamer la satisfaction de ses attentes, déclinées et approuvées dans le document.

Ces points du protocole d’accord sont, entre autres le parachèvement du processus d’élaboration et d’adoption du régime indemnitaire des agents de l’Etat, couplé au paiement des stocks des incidences financières et à la définition de mécanisme de résolution des arriérés d’incidences financières; l’octroi de l’indemnité spéciale de départ à la retraite aux agents de la fonction publique (avec prise d’effet à partir de janvier 2019); la révision du décret fixant les frais de déplacement accordés aux agents de la fonction publique (dont les dispositions pour sa finalisation devaient être prises au plus tard le 31 décembre 2018); la mise en œuvre du statut des agents auxiliaires; la convocation du comité sur la réduction du prix des hydrocarbures (dépôt des conclusions des travaux prévu avant l’année 2019); la création du cadre de concertation sur la réduction des prix de la téléphonie qui devait faire des propositions au gouvernement au plus tard le 30 Novembre 2018; la mise à la disposition du comité chargé du parachèvement du processus de la mise en place de la Mutuelle de Santé des Agents de l’Etat, des ressources nécessaires, au plus tard le 31 décembre 2018; l’organisation de l’atelier de validation sur la révision de la convention collective interprofessionnelle, pour une mise en œuvre à partir du 1er janvier 2019 ; sans oublier la mise en place du comité de suivi de l’application dudit accord.

L’intersyndicale a rappelé également qu’à l’occasion de la présentation des vœux du nouvel an, le 7 janvier 2019, les représentants de la structure ont exprimé au Président de la République leurs doléances quant au respect scrupuleux des accords. Ce qui a abouti à l’instruction donnée par le Chef de l’Etat, pour la mise en œuvre dudit protocole. Trois jours après, s’en est suivie la lettre de rappel adressée au ministre de l’Emploi, du Travail et de la Protection sociale.

Ainsi, à travers cette déclaration l’ITN dénonce la lourdeur des réactions du gouvernement vis-à-vis des points du protocole d’accord arrivés à échéance. Par conséquent, l’intersyndicale donne un délai de deux semaines, au-delà duquel, elle entend user de tous les moyens légaux, pour faire aboutir ses doléances.

Par Mahamane Chékaré Ismaël(Stagiaire) (ONEP)