Déclaration de l’opposition politique Les choses se compliquent pour les députés emprisonnés du Lumana, ceux de Hankuri-Alheri en grand dilemme…..

Le mercredi 31 août 2016, onze (11) partis politiques ont rendu public une déclaration, suivie de la signature du nouveau front de l’opposition politique, le Front pour la Restauration de la Démocratie et la Défense de la République (FRDDR) afin de continuer le combat politique au sein du nouveau cadre de lutte. En plus, le vendredi 02 septembre 2016, les dé- putés issus des rangs des partis politiques de l’opposition, LUMANA AFRICA et MNRD HANKURI, ont aussi, rendu public une déclaration à l’effet d’examiner la situation socio-politique et économique du pays.

L’opposition politique dans son ensemble dénonce : » la gestion catastrophique des ressources nationales, la violation répétitive de la Constitution et des lois de la République, la négation constante des droits humains et des libertés fondamentales, le mépris des valeurs morales et culturelles de la communauté nationale, l’injustice et l’exclusion politique ont, entre autres dérives autoritaires, été érigées en mode de gouvernance par un pouvoir politique qui s’est allégrement transporté aux antipodes des normes démocratiques universellement reconnues. Et le refus du dialogue avec toutes les victimes des exactions du pouvoir notamment les commerçants, les étudiants et scolaires, les contractuels de l’éducation, les médecins spécialistes etc…… « .

Les députés, membres des partis politiques de l’opposition, convaincus que le FRDDR servira de cadre de défense des intérêts du peuple souverain, saluent le choix des partis politiques dont ils sont issus et de leurs leaders respectifs et réaffirment leur attachement au nouveau front. Parmi les partis politiques signataires de ce front de l’opposition, figure le MNRD HANKURI, dont les députés appartiennent non seulement à ce parti mais aussi au PSDN-Alhéri. Pour rappel, depuis 1993, le PSDN-Alhéri a toujours soutenu le Président-candidat de CDS-Rahama, Elh. Mahamane Ousmane, et opté pour une liste commune avec le parti vert.

Les dernières élections générales, le PSDNAlhéri n’a pas dérogé à la règle. Etant candidat aux élections présidentielles de 2016, dont la candidature a été parrainée par le parti MNRD HANKURI, Elh. Mahamane Ousmane a été aussi soutenu comme de coutume par le PSDN-Alhéri. Aux élections législatives, le PSDN-Alhéri a donc logiquement fait liste commune avec le parti MNRD HANKURI. Ainsi, cette liste arecueilli six (6) députés qui siègent actuellement à l’Assemblée Nationale, dont Elh. Mahamane Ousmane.

Aujourd’hui, même si le PSDN-Alhéri n’est pas officiellement sorti pour annoncer son appartenance au front de l’opposition politique ou à la dernière décision du Bureau Politique du MNSD-Nassara de rentrer dans le gouvernement d’union nationale, certaines informations confirment qu’il optera dans les prochains jours pour certainement aller avec le parti de Elh. Seini Oumarou. Dans ce cas de figure, un problème difficilement à gérer va se poser au sein des députés PSDN-Alhéri et MNRD HANKURI.

Voilà le dilemme de Elh. Mahamane Ousmane. Ousmane Hankuri ! Ousmane CDS-Rahama ! Ousmane RDRTchanji ! En plus, le deuxième dilemme de Elh. Mahamane Ousmane, il serait difficile qu’il se sépare de son fidèle allié Elh. Seini Oumarou, avec lequel il partage beaucoup de choses, pour ne pas dire que c’est une relation qui est au-delà de la politique. Mais, le problème est que son problème, c’est le Président Issoufou Mahamadou, dont il est difficile que ces deux hommes politiques puissent se pardonner. A ce niveau le Président du MNSDNassara, Elh. Seini Oumarou pourrat-il faire usage de sa sagesse pour réconcilier ces deux hommes politiques ? Seini a apparemment du pain sur la planche !

Ensuite, lors de la déclaration de la fin de la COPA 2016, lorsque les leaders étaient au siège de Moden/FA Lumana, ce qui a surtout marqué la fin des activités de la COPA 2016, est le fait que des jeunes militants de Lumana criaient en français et en langues » à bas les traites et les hypocrites de la COPA, vous avez trahi Hama « . En plus aucun leader du parti de Hama Amadou ne fut au rendezvous. Ces comportements d’ingratitude, en lieu et place de remerciements, ont irrité Elh. Mahamane Ousmane alias »Sarkin Hankuri » et Elh. Seini Oumarou.

Depuis ce jour, les leaders Ousmane, Cissé et Seini ont commencé à prendre leur distance d’avec les partisans de Hama Amadou, sans compter d’autres comportements qui ne collent pas à la bonne marche d’une alliance. Aujourd’hui, l’un des députés de Hankuri-Alhéri occupe le poste de deuxiè- me (2ème) vice-président de l’Assemblée Nationale et un autre le poste du vice-président du groupe parlementaire. En quittant le groupe parlementaire dont ils constituent avec le MNSD-Nassara, ils perdent non seulement ces privilèges, mais surtout ils risquent d’être indépendants.

Comment les partis politiques, à savoir le PSDN-Alhéri et MNRD-Hankuri pourront-ils régler ce problème ? La Prochaine session ordinaire de l’Assemblée Nationale, appelée session budgétaire d’octobre 2016, nous édifierons ! Pour le Moden/FA Lumana, le séjour prolongé de son Président, Hama Amadou et l’arrestation des plusieurs cadres du parti dont certains députés, mettent en difficulté, voire à rude épreuve la combativité de ses militants surtout que depuis plusieurs mois aucune action politique n’a été faite pour exiger leur libération.

Aujourd’hui, l’ancien Président de l’Assemblée Nationale, Hama Amadou est victime de sa propre turpitude. En 2011, lors de l’examen et l’adoption de la Loi N° 2011-05 du 26 mai 2011 modifiant et complétant l’ordonnance 2010-85 du 16 décembre 2010, portant Statut de l’Opposition, il a pesé de tout son poids politique pour triturer cette loi en empêchant l’ancien Chef de file de l’opposition, Elh. Seini Oumarou, de tous les avantages qui ont été énumérés dans le projet de loi soumis à l’AN par le Pré- sident de la République Issoufou Mahamadou et son gouvernement.

En plus, les députés du Moden/FA Lumana qui soit en prison ou en fuite, se sont absentés pendant toute la première session ordinaire de l’AN de la deuxième législature du deuxième mandat du Président de la République, Issoufou Mahamadou, session des lois du mars dernier, sont dans une situation compliquée car dans la Résolution N° 003/AN du 19 avril 2011 Portant Règlement Intérieur de l’Assemblée Nationale, modifiée par la Résolution n° 0005/AN du 21 juin 2011 et par la Résolution n° 0011/AN du 21 mai 2012, Article 10 (Résolution n° 0011/AN du 21 mai 2012), l’ancien PAN, Hama Amadou et certains députés qui n’ont aucun souci d’une loi impersonnelle, dans leur folie ont adopté :

