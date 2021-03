Déclaration de l’Organisation des Femmes Tarayya: L’OFT rend hommage au Président de la République SE. Issoufou Mahamadou, félicite et encourage le nouveau Président pour son mandat

A la veille du départ du Président de la République de la tête de l’Etat du Niger, après deux mandats unanimement salués et l’investiture du nouveau Président élu S. E BazoumMohamed, le bureau exécutif de l’organisation des Femmes Tarayya a rendu public ce dimanche 28 mars, une déclaration au siège du PNDS Tarayya. Le but de cette déclaration lue par Mme Bety Aichatou Oummani Habibou, vice présidente de l’OFT est de faire des échos sur les réalisations du Président de République SE. Issoufou Mahamadou, particulièrement celles réalisées en faveur des femmes nigériennes.

Avant de donner lecture de la déclaration, une série de fatiha a été dite pour le repos des disparus suite aux attaques lâches et barbares enregistrés au Niger.

Malgré les multiples occupations de ce weekend, les braves femmes, déléguées de l’OFT ont pris d’assaut le siège du PNDS.

En procédant à la lecture de la déclaration, Mme Bety Aichatou Oummani Habibou a précisé que cette rencontre de l’OFT se tient dans un contexte particulier, car elle coïncide avec la fin du second mandat du Président de la République SE Issoufou Mahamadou et de l’élection du président Bazoum Mohamed. Et depuis 2011, rappelle-t-elle, le peuple nigérien a placé sa confiance à SE. Issoufou Mahamadou pour assurer les hautes fonctions du Président de la République du Niger sur la base des engagements contenus dans le programme de Renaissance acte 1 et 2. En effet, ces programmes ont été conçus dans la perspective d’un contexte de stabilité favorable au développement économique et social du pays.

»Malheureusement la période de mise en œuvre a été marquée par la parution des nouveaux défis, notamment l’aggravation de la situation sécuritaire au Sahel et du bassin de lac Tchad, l’implication des effets du changement climatique, l’immigration irrégulière, la conjoncture économique internationale défavorable et la pandémie de la covid 19. Le Gouvernement a dû s’ajuster en terme de choix stratégique et opérationnel pour créer les conditions de résilience de l’Etat, garantir une offre des services publics de qualité et renforcer les bases du développement sociaux économiques du pays » a rappelé Mme Bety.



Malgré toutes ces difficultés, des efforts inimaginables signicatifs ont été consentis durant ces dernières années. Ainsi Mme Bety Aichatou Oummani a rappelé sans être exhaustive, quelques avancées et succès qui ont caractérisé le Niger sous le leadership du Président Issoufou, notamment, les renforcement des cadres démocratiques grâce au fonctionnement régulier des institutions de la République prévu par la constitution, renforcement de la liberté d’expression et de la presse, progréession dans la lutte contre la corruption, préservation de l’intégrité du territoire, l’implication du Niger dans les grands agendas internationaux, le déclassement du Niger parmi les dix derniers pays au monde, l’accroissement des infrastructures sociales de base, réduction de la pauvreté, etc.





»L’OFT ne peut passer sous silence les avancées dans les domaines sociaux et de la promotion de la femme, qui se sont traduites entre autres par la création et l’équipement de deux hôpitaux de référence, d’un centre national de lutte contre le cancer avec un centre de vie unique dans la sous région… » a-t-elle listé.

Toute les bonnes œuvres méritent une reconnaissance dit-on. En ce sens, Mme Bety Aichatou Oummani a ajouté que tout ces avancées ont valu plusieurs prix et distinctions au Président de la République Issoufou Mahamadou notamment, à savoir, le prix Mandela de la sécurité en décembre 2016,

La médaille d’or du royaume d’Arabie Saoudite décernée en décembre 2017, le Prix de leadership présidentiel décerné par l’Africa America institute le 22 septembre à New-York.

Après le respect scrupuleux de la constitution relatif à la limitation des mandats et de l’organisation des élections libres et transparentes,les avancées réalisées en matière de développement économique et social,la qualité de la gouvernance, le leadership régional, etc, le prix Mo Ibrahim, l’un des prix les plusprestigieuxen Afriquea couronnéle passage remarquable du président issoufou à la têteduNiger. »Ces prix honorent autant le Président de la République que le Niger et son peuple.

L’organisation des femmes tarayya est très satisfaite du bilan hautement Positif du président de la République, SE. Issoufou Mahamadou pendant 10 ans passés à la tête de notre pays.

L’organisation des femmes tarayya-OFT exprime sa satisfaction pour la bonne conduite des processus électoraux et saisit cette occasion pour féliciter tous les acteurs impliqués, la ceni la cour constitutionnelle les partis politiques la société civile et les forces de défense et de sécurité. Leurs œuvres seront marquées par un sceau indélébile, car elles consacrent le passage du témoin d’un président démocratiquement élu à un autre élu dans les mêmes conditions » a dit Mme Bety Aichatou Oumani avant d’exhorter tous les nigériens épris de paix de continuer à prier Allah le miséricordieux , le tout miséricordieux, afin de sécuriser notre pays et de l’élever dans le concert des Nations. »L’OFT félicite le nouveau Président SE. Mohamed Bazoum et lui souhaite plein succès pour son mandat » a-t-elle conclu.



Par Tamtaminfo News