Déclaration de presse du C.E/UENUN

Réuni en séance extraordinaire ce lundi, 05 Juin 2017 le comité exécutif de l’UENUN, à l’effet d’examiner la situation nationale et à notre sein, rend la déclaration dont la teneur suit: De la situation socio académique Le comité exécutif de l’UENUN constate avec indignation le non-paiement par l’ANAB des bourses des deux trimestres (Janvier-Février-Mars, Avril-Mai-Juin) malgré les engagements pompeux du gouvernement, inscrits dans le Protocole d’accord du 20 Avril passé, d’éponger les arriérés de bourses dans un temps record.

Le Comité Exécutif de l’UENUN regrette que l’aide sociale qui est censée être donnée aux étudiants au plus tard fin juin soit aujourd’hui, une préoccupation de la seconde zone du gouvernement. Pour preuve, à l’heure où nous vous parlons le conseil d’administration de l’ANAB ne s’est pas réuni pour traiter les dossiers de l’AS à fortiori désintéresser les bénéficiaires légitimes.

Rappelle au gouvernement que la question de la bourse et de l’aide sociale constitue une véritable bombe à retardement qui, si elle n’est pas prise au sérieux, compromettra inéluctablement la relative stabilité chèrement acquise depuis un moment. Car les évènements du 10 Avril passé, loin de transformer les étudiants en bouddhas c’est-à-dire extrêmement passifs, n’ont fait que galvaniser et raviver la flamme de la lutte qui nous anime dans notre lutte perpétuelle de défense de nos droits et de restauration de notre dignité. le carême, loin s’en faut, ne peut être un obstacle pour les étudiants de battre le pavé pour exiger, de la part du gouvernent, le respect des engagements pris.

Le C.E/UENUN s’inquiète du sort réservé par le gouvernement à l’amphithéâtre 1000 places de la FAST en chantier depuis 2013 dont les travaux, pour la nième fois sont aux arrêts. Cela dénote l’insouciance proclamée et l’indifférence affichée des autorités de la 7eme république à l’endroit de l’Enseignement Supérieur, seul gage de tout développement socioéconomique. Mais notre regret est encore plus dense, plus fort quand on sait que ceux qui sont aux commandes de l’état aujourd’hui, hier encore quand ils étaient sur les bancs, étaient les gâtés de la république.

Au vu de tout ce qui précède, le C.E/UENUN exige l’accélération du payement des bourses et de laide sociale. Le C.E/UENUN informe l’opinion nationale et internationale du dépôt de sa plateforme revendicative auprès des partenaires et tient à ce que les différentes parties soient de bonne foi autour des négociations et la mise en œuvre des engagements. De la question nationale Le comité exécutif de l’UENUN est préoccupé de la vente aux enchères de notre indépendance et de notre souveraineté territoriales par le régime de la 7eme république dont les jeux favoris aujourd’hui est la convoitise et l’installation tous azimuts des bases militaires étrangères or l’indépendance appelle à la responsabilité.

60 ans après la logique voudrait que notre sécurité physique à nous que nous l’assumons nous-même et non de la confier à l’impérialisme occidental dont la seule ambition est l’exploitation de l’homme par l’homme Le CE de L’UENUN condamne avec la dernière énergie les attaques meurtrières perpétrées contre le paisible peuple Nigériens malgré la présence des forces étrangères, se présentant comme le seul apanage de lutte contre l’extrémisme violent.

Le CE de l’UENUN présente ses condoléances les plus attristées aux peuples Nigériens en général et aux familles des victimes de la sauvagerie terroriste en particulier, tout en souhaitant un prompt rétablissement aux blessées. le comité exécutif de l’UENUN tout en souhaitant un excellent mois de Ramadan a toute la OUMMA ISLAMIQUE, d’ici et d’ailleurs, regrette que ce mois plein de bénédiction et de miséricorde soit le moment pour certains commerçants aux appétits et aux désirs capitalistiques insatiables de rehausser drastiquement les prix des produits de premières nécessités.