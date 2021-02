Déclaration de presse du CADDRH

Dimanche 21 Février 2021, le peuple nigérien est appelé à désigner librement celui qui présidera à sa destiné pour les cinq prochaines années. Ces élections vont ainsi consacrer la première transition démocratique et pacifique au Niger.

Le deuxième tour de l’élection présidentielle s’est déroulé dans un climat de sérénité, à la grande satisfaction de toute la nation.

Le Cadre d’Action pour la Démocratie et les Droits de l’Homme, fidèle à son engagement d’accompagner ce processus électoral historique dans notre pays, a déployé plus de 300 observateurs sur l’ensemble du territoire national.

Nous avons déployé des centaines d’observateurs pour suivre de près les opérations de vote dans toutes leurs dimensions pratiques et légales.

Ainsi, la mise en place des observateurs sur tous les sites choisis de bureaux de vote dans les différentes régions, s’est faite avec méthode, suivi et géolocalisation.

Des constats

Cette démarche a permis de nous rendre compte de l’effectivité et de la mobilité de nos observateurs pour visiter au moins cinq bureaux de vote par observateur. Sur cette base nous avons collecté des informations sur environ 1500 bureaux de vote.

Les constats majeurs sont :

La plupart des bureaux de vote ont ouvert à 8 heures ; les membres des bureaux de vote sont pour l’essentiel présents ;

Le matériel électoral disponible et les délégués des différents candidats présents dans les bureaux de vote ;

Une amélioration qualitative des prestations de la CENI par un déploiement des moyens matériels et humains importants et adaptés ;

Le scrutin a bénéficié d’un important dispositif de sécurité qui a permis de sécuriser les élections tout le long de la journée ;

Une forte participation féminine aux bureaux de vote ;

La journée électorale a été Globalement caractérisée par le calme et la sérénité sur l’ensemble du territoire national nonobstant l’accident malheureux et déplorable qui a couté la vie à sept agents de la CENI ; en cette douloureuse circonstance, le CADDRH présente ses condoléances les plus attristées aux familles des disparus et à l’ensemble de la nation.

Au vu de tout ce qui précède :

Le CADDRH félicite l’ensemble du peuple nigérien pour sa maturité, son engagement patriotique, son attachement à la paix et à la démocratie ;

Salue et félicite le Président de la République pour sa hauteur d’esprit, pour l’engagement tenu et son incontestable exemplarité en matière de respect des règles et principes démocratiques ;

Félicite la CENI pour avoir mis tout en œuvre pour la réussite des opérations électorales ;

Appelle les deux parties à attendre dans la sérénité la proclamation des résultats par la CENI, seule habilitée légalement à les proclamer.

Qu’Allah bénisse le Niger et son Peuple !



Fait à Niamey, le 22 février 2021

Pour le Comité Exécutif Nationale Le camarade Ousmane Abdoul Moumouni