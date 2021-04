DÉCLARATION DE PRESSE DU CADDRH

Le vendredi 2 avril 2021 le président nouvellement élu Son Excellence Monsieur Bazoum Mohamed a prêté serment devant le peuple nigérien qui l’a souverainement porté à la magistrature suprême et ce à l’issue d’élections libres, transparentes et objectivement incontestables.

Cet évènement hautement historique consacre ainsi la première alternance démocratique au Niger ; une légitime attente du peuple nigérien et un engagement fort pris par Son Excellence Monsieur Issoufou Mahamadou.

A cette exceptionnelle et historique occasion, le Comité Exécutif du CADDRH réuni en séance extraordinaire rend publique la déclaration de presse dont la teneur suit :

1. Le CADDRH félicite le Président sortant S.E.M Issoufou Mahamadou pour la prouesse qu’il vient de réaliser en offrant au peuple Nigérien cette première alternance démocratique, renforçant de facto notre démocratie et nos institutions républicaines.

C’est le lieu de lui rendre un vibrant hommage et de lui adresser les salutations distinguées pour toutes les réalisations effectuées au service du Niger et de son peuple qui lui ont valu, entre autres, le prix Mo Ibrahim et le trophée de l’Africain de la décennie ;

2. Le CADDRH félicite également le Président de la République S.E.M Bazoum Mohamed pour sa brillante élection à la magistrature suprême

Le CADDRH lui adresse tous ses encouragements pour la réalisation des ambitions qu’il porte pour le Niger et son peuple, conformément à son programme et son historique discours rassembleur, promoteur et rassurant tenu à l’occasion de son investiture, ce 2 avril 2021 ;

Le CADDRH appelle le peuple Nigérien à répondre favorablement à l’appel lancé par le Président Bazoum Mohamed visant à travailler ensemble pour le bonheur de tous ;

3. Le CADDRH adresse ses sincères remerciements aux invités de marque qui ont rehaussé de leur présence la cérémonie de prestation de serment, marquant ainsi leur amitié et leur solidarité à l’endroit du peuple nigérien, de ses institutions et de sa démocratie ;

4. Par ailleurs, le CADDRH condamne avec force et détermination la tentative de coup d’Etat orchestrée dans la nuit du 30 au 31 mars 2021.

Les discours haineux, les contestations politiques infondées et frondeuses, les appels à la violence proférés par un personnel politique aux abois etc. ne sont pas étrangers à cette triste et condamnable aventure.

Face à cette situation, le CADDRH encourage la justice à faire la lumière sur cette affaire et appelle l’opposition politique à se démarquer de toutes les entreprises antidémocratiques et/ou antirépublicaines car fondamentalement opposées aux intérêts du peuple nigérien.

Du reste, le CADDRH rappelle à tous les aventuriers, leurs complices et leurs commanditaires que l’ère des coups d’états est définitivement révolue.

La République, ses institutions, ses dirigeants et les patriotes engagés et sincères veillent et veilleront fermement.

Fais à Niamey, le 3 Avril 2021

Pour le Comité exécutif

Par le Camarade Ousmane Abdoul Moumouni