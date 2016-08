Déclaration de presse du CADDRH…

Le Comité Exécutif du Cadre d’Actions pour la Démocratie et les Droits de l’Homme (CADDRH) rend publique la déclaration ci après :

– La crise énergétique à laquelle les nigériens sont exposés a atteint son paroxysme dans la région d’Agadez et particulièrement dans la ville d’Arlit avec d’importants et intempestifs délestages entravant gravement la vie sociale et économique.

L’exaspération conséquemment générée a conduit les acteurs de la société civile d’Arlit à s’organiser et à tenir un meeting ce 28 aout 2016. Cette légitime manifestation visant à exiger l’alimentation régulière en électricité de la ville d’Arlit et faute d’un encadrement conséquent des responsables du maintien d’ordre a débouché sur des actes de violence.

Ces actes ont servi d’alibi aux autorités pour procéder à l’interpellation de quatre dirigeants de la société civile et plusieurs de leurs camarades. Aussi, à Niamey, et sans autre ménagement les autorités ont-elles décidé du démantèlement des kiosques et autres installations commerciales, privant ainsi des milliers de nigériens de leurs principales activités professionnelles. Face à cette situation, le CADDRH :

1. Exige la libération immédiate et sans condition des acteurs de la société civile : Hassan Abarchi, Maman Sani Balla, Maman Ouilliah et Mohamed Ahmoud et leurs camarades ;

2. Exige des autorités nationales et locales la diligente résolution de l’épineux problème de l’alimentation en énergie des villes d’Arlit et d’Agadez en particulier et du Niger en général ;

3. Demande au gouverneur de Niamey et les responsables de la ville de Niamey d’arrêter immédiatement leurs harcèlements à l’endroit des paisibles opérateurs économiques et l’annulation de toutes les iniques mesures qu’il ont prises en la matière ;

4. Demande au gouvernement et ses démembrements de veiller continuellement à la préservation de la quiétude sociale et de respecter les droits politiques économiques et sociaux des nigériens.

Fait à Niamey, le 30 août 2016