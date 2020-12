Déclaration de presse du cadre d’Action pour la Democratie et les Droit de l’Homme…

Déclaration préliminaire du dispositif de la société civile nigérienne pour l’observation d’élections et la défense de la démocratie (DISODD) relative à l’observation des élections du 27 décembre 20

Le 27 décembre 2020 est un jour à marquer d’une pierre blanche dans l’histoire sociopolitique et démocratique du Niger.

En effet, ce dimanche 27 décembre, notre pays vient de tenir des élections législatives couplées aux présidentielles ouvrant ainsi la voie à un fait éminemment historique: l’organisation d’élections libres transparentes et inclusive devant consacrer le premier passage de témoin démocratique et pacifique au Niger.

Pour s’assurer de la bonne tenue et de la transparence des élections de ce 27 décembre, le CADDRH à travers le DISSODD a mis en place un large dispositif d’observateurs sur l’ensemble du territoire national.

A l’issue de ce travail titanesque mené sur le terrain, il ressort globalement que les élections se sont déroulées dans le calme et la sérénité. Les différents observateurs ont aussi noté un fort engouement des électeurs justifiant ainsi d’une participation particulièrement importante.

Les incidents isolés qui ont été constatés ont rapidement été résolus par les membres de la CENI aux différents niveaux de leurs compétences.

Le chef d’œuvre de toute cette issue supérieurement, initiée, déclenchée et menée à terme, fort heureusement est sans conteste son Excellence Mahamadou Issoufou, le Président sortant du Niger.

Le CADDRH se joint au peuple nigérien pour lui adresser nos salutations patriotiques et lui témoignons notre gratitude pour cette historique promesse ainsi tenue.

En effet, les élections se sont déroulées dans la confiance, la sérénité et le calme; ce qui témoignent de la ténacité de l’état d’esprit conciliant de nos concitoyens.

Le CADDRH félicite très sincèrement le peuple nigérien pour sa forte mobilisation, l’exemplarité de son démocratique engagement et l’extraordinaire discipline dont il a fait montre durant cette historique journée.

Aussi, le CADDRH rend-il un vibrant hommage à la CENI, qui dans des conditions particulièrement difficiles a pu respecter le chronogramme et assurer une tenue d’élections qualitativement jamais égalée au Niger.

Le CADDRH invite l’ensemble de la classe politique à respecter les résultats qui seront issus de ces élections et à éviter toute forme d’actions et/ou de réactions susceptibles d’égratigner un si bel épisode de notre histoire démocratique. Les formes d’éventuelles réclamations et contestations sont parfaitement définies par la loi et rappelons aux différents partis politiques que seule la CENI est habilitée à diffuser les résultats provisoires avant la proclamation définitive par la Cour Constitutionnelle.

Le CADDRH appelle au respect strict de cette disposition.

Enfin le CADDRH réitère son ferme engagement à faire respecter les résultats issus des urnes et invite par conséquent les patriotes sincères à se mobiliser pour préserver tous ces acquis démocratiques

DONC, que le meilleur gagne pour l’intérêt du Niger et de son peuple

Vive le Niger

Vive la Démocratie

Fait à Niamey le 28 Décembre 2020