Déclaration de presse du cadre de concertation des associations, syndicats et groupements de femmes de Zinder…

Le cadre de concertation des associations, syndicats et groupements de femmes de Zinder, a rendu publique, une déclaration, le samedi 13 janvier 2019 à Zinder. A travers cette déclaration lue M. Abrahamane Zakaria, ministre Porte-parole du Gouvernement, le cadre de concertation a rendu hommage au Président de la République, chef de l’Etat SE. Issoufou Mahamadou pour les importantes réalisations faites au profits des populations de la région. Lire, ci-dessous, l’intégralité de la déclaration.

« Nous, associations, syndicats et groupements des femmes de la ville au passé élogieux et à l’histoire glorieuse dénommée Zinder, issus des divers bords politiques, courants idéologiques ou de pensées et réunis en associations, avons décidé de rendre publique la déclaration dont la teneur suit :

– Il vous souviendra qu’en 2011, à l’occasion de son investiture à la magistrature suprême du pays, Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l’Etat, prenait solennellement l’engagement de construire un Niger nouveau qui n’aura rien à envier au reste du monde. A l’époque nous étions gagnés par le scepticisme, tellement que notre vécu de la politique du Niger d’antan nous a plongé dans le Nigéro-pessimisme.

– Quand, à l’occasion de l’inauguration de la Raffinerie de Zinder (SORAZ) Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l’Etat, disait que grâce au pétrole et à la raffinerie installée à Zinder, notre région, notre ville deviendra le pôle à partir duquel le Niger amorcera son développement socio-économique, nous n’y avons pas cru.

– Quand, à l’occasion du lancement des travaux devant résoudre l’éternel problème d’eau de Zinder, Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l’Etat, disait que bientôt le manque d’eau dans les ménages de la ville ainsi que les insoutenables corvées des hommes et des femmes de Zinder pour vaincre la soif ne seront qu’un vain et lointain souvenir, nous avons pensé que c’était de la fiction.

– Quand, à l’occasion du lancement des travaux de modernisation du marché Doley, Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l’Etat, disait que sur les cendres de ce qui était à l’époque un vieux marché typique du moyen âge naitra le plus grand centre commerciale de l’Afrique de l’Ouest, nous nous sommes dits que trop c’est trop et que c’était de la démagogie. A l’époque nous avons même protesté.

– Quand, à l’occasion du lancement des travaux de rénovation de la route Zinder – Magaria – frontière Nigeria, Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l’Etat, promettait la fin de leur calvaire aux usagers de cette route, nous avons vu en cet acte qu’un simple coup de pioche pour endormir la conscience collective à des fins électoralistes.

– Quand, à l’occasion d’un de ses messages à la nation, Son Excellence Monsieur Issoufou MAHAMADOU, Président de la République, Chef de l’Etat, annonçait le Projet Zinder Saboua ainsi que les multiples réalisations et investissements qui seront faits au profit de la région de Zinder pour donner à la ville un nouveau visage, son charme d’entant perdu depuis la nuit des temps et que nul n’a eu l’audace et la volonté de le lui redonner, nous avons douté.

Mais aujourd’hui, face à l’évidence et au concret, nous sommes dans l’obligation de rendre à César ce qui lui appartient. Les faits sont là et ils sont têtus ; les actes sont indéniablement joints à la parole. Le Niger a qualitativement et positivement changé grâce à la vision et au dynamisme de Son Excellence Issoufou MAHAMADOU et à l’engagement fidèle et indéfectible des hommes et des femmes qui ont cru en lui, à son idéal et à son leadership.

L’économie de la région est boostée grâce à la raffinerie, le commerce relancé grâce au nouveau marché moderne Doley, les échanges avec le grand voisin du Sud, le Nigeria, accélérés grâce aux infrastructures routières construites ; l’eau à portée de tous, à tout moment et dans tous les ménages de la ville de Zinder. Et pour couronner le tout, les réalisations enregistrées dans le cadre de la fête tournante du 18 décembre, Zinder Saboua 2018 nous ont laissé sans mots, convaincus que nous sommes, que les engagements pris ont été honorés à la lettre.

Mus par un sentiment de reconnaissance nous nous sommes sentis en devoir de saluer le respect de la parole donnée chez les grands hommes et de dire : Merci Excellence Monsieur le Président de la République !

C’est dans cet esprit à la fois de reconnaissance et d’engagement en faveur des actions menées par les autorités de la 7ème République que les associations, les syndicats et les Groupements des Femmes de Zinder ont mis en place un cadre de concertation afin de réitérer leur soutien inconditionnel à Son Excellence Monsieur le Président de la République, Chef de l’Etat, Elhadji Issoufou MAHAMADOU et à son Gouvernement.

Demain 13 janvier, notre infatigable Président, Elhadji Issoufou MAHAMADOU reviendra à Zinder pour poser un autre acte salutaire : lancer les travaux de rénovation de la route Zinder – Tanout. A cet effet nous demandons à toute la population de la ville de Zinder et de ses environs de réserver un accueil de grand jour à notre Président de la République, sortir massivement applaudir et remercier celui qui a su nous redonner du sourire et de la fierté.

Fait à Zinder le Samedi 13 Janvier 2019 ».

GANI YA KORI JI