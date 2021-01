Déclaration de presse suite aux attaques terroristes…

Suite aux attaques terroristes perpétrées à Tchombangou et à Zaroumadareye, qui ont fait plus de100 morts, le Collectif des Nigériens de la Diaspora (CND) se joint au Peuple nigérien pour condamner avec force ce crime odieux. En ces circonstances douloureuses, le CND addresse ses plus sincères condoléances et sympathies au Peuple Nigérien, à toutes les familles et proches des victimes de cette attaque inhumaine et souhaite un prompt rétablissement aux blessés.

Le CND interpelle le gouvernement sur sa responsabilité de prendre les dispositions utiles pour que tous les Nigériens et Nigériennes puissent vivre en paix et en harmonie dans leur pays et lui apporte tout son soutien dans toutes les décisions qui seront prises pour combattre toute forme de terrorisme au pays et dans la sous-région.

Le CND lance aussi un appel à tous les Nigériens et Nigériennes, à tous les chefs religieux à s’unir dans la prière pour les victimes et pour que Dieu bénisse le Niger et son Peuple.

Londres, le 03-01-2021

Pour le CND

Le Coordonnateur

Abdoul Kader Amadou Mossi