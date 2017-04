DECLARATION DU BUREAU EXECUTIF DE L’UEENIB

Vu l’acte n° 27 de la conférence nationale souveraine portant reconnaissance juridique de l’USN.

Vu le statut et le règlement intérieur de l’USN.

Vu le règlement intérieur de l’Union des Etudiants Nigériens au Bénin.

Vu la nécessité et le devoir des représentants des étudiants Nigériens au Benin de défendre les intérêts matériels et moraux des camarades conformément au règlement intérieur de l’UEENIB.

L’Union des Elèves et Etudiants au Bénin réunit en séance extraordinaire ce jour vendredi 01 Juillet à l’Université d’Abomey-Calavi rend publique la déclaration dont la teneur suit:

Considérant le silence du gouvernement Nigérien face à la situation de nous, boursiers Nigériens au Bénin.

Considérant le retard injuste accusé et inexpliqué du paiement de nos bourses au titre de l’année académique 2015-2016.

Considérant la non prise en compte de toutes nos revendications et de tous nos problèmes académiques et sociaux par les Autorités Nigériennes.

Considérant le non respect des droits de l’étudiant Nigérien au Benin.

Face à toute cette mascarade des droits de l’Etudiant Nigérien. L’Union des Etudiants et Elèves Nigériens résidant au Benin exige au gouvernement de mettre à la disposition de l’ANAB, tous les moyens nécessaires pour un paiement sans délai de la bourse du 2ème et 3ème trimestre afin de mettre dans leur droit les Etudiants Nigériens à l’étranger et ceux du Benin en particulier.

Non satisfait de nos revendications l’UEENIB tiendra le gouvernement Nigérien pour unique responsable de ce qui adviendra.

Enfin l’union des Etudiants et Elèves Nigériens au Benin souhaite une bonne fin de ramadan à toute la Oumma Islamique en générale et à la communauté Nigérienne en particulier.

Puisse Allah le tout miséricordieux nous gratifie des bienfaits de ce mois et protège le Niger et son peuple.

Vive l’UEENIB

Vive l’USN

Vive le Niger

Tous unis nous vaincrons!!!

La lutte continue…