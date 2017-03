DECLARATION DU BUREAU POLITIQUE NATIONAL DU MNSD-NASSARA

Réuni, ce jour, vendredi 10 juin 2016, à l’effet d’examiner la situation qui prévaut dans la Région de DIFFA en général et celle de Bosso en particulier après les dernières attaques de Boko Haram, le Bureau Politique National du MNSD-NASSARA fait la déclaration dont la teneur suit :

Le vendredi 03 juin 2016, les populations nigériennes apprenaient avec surprise et indignation la lâche agression perpétrée par la secte maléfique Boko Haram contre la ville de Bosso.

Le bilan officiel fait état de la mort d’une trentaine d’éléments des forces de défense et de sécurité ainsi que de nombreux blessés.

Cette situation a également engendré le déplacement de nombreuses personnes fuyant les exactions de la satanique Boko Haram.

En donnant une autre ampleur à ce conflit, cette énième attaque faisant suite à d’autres incursions menées par les forces du mal à Yébi, quelques jours auparavant, constitue une véritable atteinte à l’intégrité de notre territoire.

En cette douloureuse circonstance, le MNSD-NASSARA présente ses condoléances les plus émues aux familles endeuillées et exprime ses vœux de prompt rétablissement aux blessés.

Aux nombreux déplacés, le MNSD-NASSARA tient à exprimer toute sa compassion et son entière solidarité.

Aux vaillantes forces armées nigériennes, le parti témoigne sa confiance et renouvelle ses encouragements les plus vifs pour leur détermination à défendre vaille que vaille l’intégrité territoriale au péril de leurs vies.

Le lourd bilan enregistré lors de cette agression montre la férocité des attaques et interpelle la nation nigérienne qui doit se lever comme un seul homme pour faire front commun dans cette guerre asymétrique que nous impose Boko Haram.

Le déplacement massif des populations fuyant les zones de combat, au nombre de 50 000 selon certaines estimations, viennent s’ajouter à plus de 250 000 autres personnes déjà déplacées. La mauvaise prise en charge de ces réfugiés internes, en cette période de forte canicule et en ce mois béni de ramadan, risque de provoquer des drames humanitaires si des dispositions urgentes et efficientes ne sont pas prises pour les aider à assurer le minimum vital.

Au- delà de l’appui apporté par les ONG et autres organismes internationaux, l’Etat doit impérativement et en toute urgence assumer le rôle qui est le sien à savoir : secourir les populations victimes qui ne savent plus à quel saint se vouer et ce conformément aux dispositions de notre Loi fondamentale et des pactes internationaux relatifs aux Droits Humains.

S’agissant de nos forces de défense et de sécurité, leur vaillance est reconnue par tous et sur tous les théâtres d’opération en Afrique et ailleurs.

Toutefois, le lourd bilan enregistré lors de cette attaque laisse croire, entre autres, à un effet de surprise lié à un déficit grave de renseignements. C’est pourquoi pour mieux effectuer leur mission, les forces de défense et de sécurité doivent disposer non seulement des matériels en quantité et en qualité suffisantes mais aussi d’un dispositif efficace de renseignements. En outre au lieu de recourir dans la précipitation, à l’intervention des forces étrangères, le Président de la République devait préalablement mettre en œuvre les dispositions constitutionnelles notamment en convoquant le Conseil Supérieur de la Défense et / ou le Conseil National de Sécurité conformément aux articles 64 et 65. Nos forces de défense et de sécurité ont besoin, aujourd’hui plus qu’hier du soutien ferme de la nation entière.

En tout état de cause le MNSD-NASSARA tient le régime de la 7ème République pour seul et unique responsable de la situation ainsi créée et demande instamment :

Au Président de la République chef suprême des armées, de s’investir personnellement pour mettre à la disposition de nos forces de défense et de sécurité l’ armement dont elles ont besoin ainsi que d’ autres moyens connexes et une bonne prise en charge en ce qui concerne leurs primes et soldes;

De tout mettre en œuvre pour recréer la confiance au sein de nos vaillantes forces de défense et de sécurité d’une part et d’autre part entre elles et les populations ;

Au gouvernement de prendre en urgence les mesures appropriées pour faire face à la prise en charge adéquate des nombreux déplacés pour faits de guerre car cette question même si elle bénéficie de l’aide extérieure est d’abord une question de souveraineté nationale ;

Le Bureau Politique du MNSD-NASSARA appelle toute la population à soutenir nos forces de défense et de sécurité et invite chaque citoyenne et chaque citoyen à effectuer des prières collectives et individuelles afin que le Tout Puissant Allah dans sa miséricorde descende sa bénédiction, la paix et la quiétude sociale sur notre pays.

Enfin en ce début du mois sacré de Ramadan, le Bureau Politique National souhaite un bon jeûne à l’ensemble de la Oumma islamique du Niger.

Vive le Niger!

Vive le MNSD-NASSARA !

Que Dieu Bénisse le Niger et son peuple !

Je vous remercie !