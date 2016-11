Déclaration du Bureau Politique National du Parti « AMEN-AMIN » : Le parti réitère son soutien au Président de la République et réaffirme son appartenance à la MRN

A l’occasion de son premier anniversaire, l’Alliance des Mouvements pour l’Emergence du Niger (AMEN-AMIN), a organisé, samedi dernier, à son siège national de Niamey, sous la présidence du Président du Parti, Omar Hamidou Tchiana, un grand rassemblement au cours duquel ledit parti a fait une déclaration. Cette déclaration qui est axée sur la situation sociopolitique et économique de notre pays a été lue par le porte parole du parti, M. Gérard Delanne en présence des membres du BEN/AMEN-AMIN, des différentes délégations régionales du parti et de plusieurs militants et sympathisants.

Dans cette déclaration, le porte-parole de l’Alliance des Mouvements pour l’Emergence du Niger (AMEN-AMIN), M. Gérard Delanne, a indiqué que le parti AMEN-AMIN est, et restera engagé pour l’implication des jeunes et des femmes de notre pays. En témoigne le thème de son 1er Congrès tenu le 21 Novembre 2015 à l’issue duquel M. Omar Hamidou Tchiana fut investi président national de parti.

« Face aux difficultés d’origine exogènes, liées au contexte international, qui contrarient dangereusement nos actions de développement et qui impactent négativement les conditions de vie de nos populations, le rassemblement de tous nos patriotes de bonne volonté devient plus qu’indispensable », a-t-il estimé, avant de déclarer que l’Alliance des Mouvements pour l’Emergence du Niger a jugé urgent de contribuer à rechercher un consensus national, une union sacrée autour de SE Issoufou Mahamadou, Président de la république pour consolider et renforcer les acquis et garantir un avenir radieux et prospère au peuple Nigérien.

D’où l’engagement du parti AMEN AMIN à soutenir ouvertement et fermement, avec confiance et détermination le candidat Issoufou Mahamadou au premier comme au second tour des élections présidentielles 2016. «Notre jeune et grand parti a participé aux élections législatives avec un résultat satisfaisant ayant abouti à l’obtention de trois sièges de députés nationaux, malgré le rejet des listes des circonscriptions d’Agadès et de Maradi. En terme de voix, AMEN AMIN est classé 4ème de la MRN. Ce qui, du reste, lui permet de traduire en actions concrètes les promesses électorales notamment la mécanisation de l’agriculture, le désensablement du fleuve Niger et la gouvernance », a-t-il expliqué.

« Notre parti propose la fixation des objectifs fondamentaux et prioritaires pour le développement de notre pays. Il s’agit plus précisément de combattre le laxisme et tous les dysfonctionnements de l’administration. La définition d’un nouveau cadre institutionnel de vie en communauté qui permettra de pérenniser la paix, la sécurité, la cohésion sociale, la stabilité et l’épanouissement de notre peuple dans le respect de nos valeurs et civilisation», a-t-il ajouté.

Relativement à la cohésion et à la stabilité, le BEN AMEN AMIN a salué la décision responsable du MNSD-Nassara et du PSDN-Alhéri, pour avoir rejoint la majorité présidentielle, permettant ainsi de conforter la majorité au pouvoir avec 138 députés sur 171. Ce qui se traduira par une mobilisation générale indispensable au combat contre tous les défis. Ce qui du reste a été toujours le vœu ardent du Parti AMEN-AMN. Le Parti AMEN-AMIN a félicité SE. Issoufou Mahamadou pour son leadership croissant dans le monde et particulièrement lors de la COP22 tenue à Marrakech (Maroc), pour avoir brillamment représenté le Groupe Africain et pour sa désignation comme Coordonnateur pour la région Sahélienne des Initiatives adoptées par le Sommet de Marrakech.

Le parti s’est aussi réjoui de constater que son président, s’acquitte honorablement de ses charges gouvernementales en ayant mis, au devant de tout, le seul intérêt général du Niger et des Nigériens. Cela s’est traduit récemment à travers son leadership lors de l’élection récente du Directeur général de l’ASECNA, M. Mohamed Moussa sous la conduite du Président de la république. « L’Alliance des Mouvements pour l’Emergence du Niger en appelle à la mobilisation de tous les Nigériens pour que notre Nation puissent être une Nation forte et émergente, malgré les défis énormes, mais dont la prise en charge est à la hauteur de nos ambitions et de nos engagements », souligne la déclaration.

Evoquant le contexte sécuritaire de notre pays, le porte parole du parti AMIN-AMIN, M. Gérard Delanne a souligné que ce contexte « nous impose d’être, plus que jamais, unis au service du peuple nigérien afin de faire face aux menaces des ennemis de la démocratie et de la stabilité de notre cher et grand pays », tout en encourageant le Président de la république et le Gouvernement à poursuivre le dialogue avec toutes le couches socioprofessionnelles du pays afin de trouver les solutions idoines aux préoccupations soulevées. L’Alliance des Mouvements pour l’Emergence du Niger a apporté son soutien à nos FDS dans leurs missions de sécurisation de notre pays, avant de réaffirmer son appartenance à la MRN et d’apporter son soutien et sa solidarité aux actions, qui seront entreprises dans le cadre de cette Mouvance.