DÉCLARATION DU CONSEIL DES NIGERIENS AUX ETATS-UNIS D’AMERIQUE (CONUSA) SUITE A L’ATTAQUE DU POSTE MILITAIRE DE INATES LE 10 DECEMBRE 2019

Les ressortissants Nigériens vivants aux Etats-Unis ont appris avec consternation l’attaque du poste militaire de Inates, par des terroristes lourdement armés, le mardi 10 décembre 2019 ;

Les ressortissants Nigériens vivants aux Etats-Unis condamnent fermement ces actes lâches et barbares qui ont occasionné le sinistre bilan de 71 morts, 12 blessés et des disparus au sein des forces de défense et de sécurité de notre très cher pays ;

Les ressortissants Nigériens vivants aux Etats-Unis condamnent également l’attaque du poste militaire de Agando perpétrée le 09 décembre 2019, ayant provoqué la mort de 03 militaires et, 05 blessés dans les rangs de nos Forces de défense et de sécurité ;

En ces moments difficiles, les ressortissants Nigériens vivants aux Etats-Unis partagent la douleur du peuple nigérien ;

– Présentent leurs condoléances attristées aux familles affligées des victimes, à la communauté des forces de défense et de sécurité du Niger, au gouvernement du Niger et à l’ensemble des nigériens où qu’ils se trouvent ;

– Souhaitent un prompt rétablissement aux militaires blessés ;

– Expriment leurs tres vives préoccupations face à la détérioration rapide de la situation sécuritaire dans notre pays, fragilisant chaque jour davantage notre pays sur tous les plans ;

– Apportent leur solidarité et leur soutien plein et entier aux familles des victimes de ces barbaries, aux vaillantes Forces de défense et de sécurité ; au peuple du Niger et au gouvernement de notre pays dans la recherche de solutions appropriées à la hauteur de la situation ;

– Encouragent tous les nigériens, à s’unir en un seul corps, dans un sursaut patriotique, pour contrer par tous les moyens possibles, les actions nocives des forces du mal ;

– Dénoncent avec la dernière énergie tout le réseau de soutiens dont bénéficient les groupes armés terroristes qui cherchent à sanctuariser le sahel ;

– Prient Dieu, le Puissant, le miséricordieux pour qu’il descende sa grâce et sa

miséricorde sur notre pays.

Vive le Niger !

Vive la République

Monsieur Seybou Douma,

Président du Conseil des Nigériens Aux

Etats-Unis d’Amérique