DECLARATION DU FRONT POUR LA RESTAURATION DE LA DEMOCRATIE ET LA DEFENSE DE LA REPUBLIQUE (FRDDR)

Nigériennes, Nigériens Chers Compatriotes.

Après le concassage des Partis politiques, les élections présidentielles et législatives contestées de 2016 conjuguées aux arrestations arbitraires érigées en mode de gouvernance sont venus consacrer l’asservissement de l’opinion contraire.

Cette situation fait aujourd’hui le lit de la corruption, de la rupture d’égalité, des passe-droits, des prévarications et de la concussion alimentant l expansion dune économie criminelle. Les tensions politiques et sociales agitent le quotidien des Nigériens, perturbent la conscience de l’honnête citoyen et troublent la quiétude et la cohésion sociale. Nigériennes, Nigériens Chers Compatriotes. Malgré tout, Mahamadou Issoufou, s’est cru devoir s’octroyer le « droit à une seconde chance » de redresser la marche de la gouvernance, C’est du moins ce que sa prestation de serment le 02 Avril 2016 laissait croire.

La majorité grande de notre peuple qui lui a retiré sa confiance le contraignant à un honteux et vulgaire braquage électoral jamais vu, savait qu’il en serait ainsi. C’est donc sans étonnement aucun, que les anciennes pratiques de mal gouvernance continuent de plus belle, entrainant la paupérisation générale des nigériens déjà englués dans l’ambiance d’une sécurisation précaire du territoire. Aujourdhui, notre pays a atteint des profondeurs de déliquescence nécessitant un ressaisissement général.

La situation est caractérisée entre-autres par : Les violations systématiques des libertés d’opinion, de presse, de manifestations et de communication, Les violations massives des droits de la personne humaine, d’égalité et de chances Aujourd’hui, des militants cadres de l’opposition, pour la plupart grands serviteurs de l’Etat, sils ne sont pas des élus du peuple, sont maintenus en prison pour des motifs dont les preuves sont toujours attendues par l’opinion.

On va jusqu’à exhumer des dossiers dans la poubelle de l’histoire dans l’intention unique de compromettre des personnalités ayant pourtant exercé loyalement de hautes fonctions dans leur pays, à la satisfaction de tous. Pour nous, militants de l’opposition, le retour à la cohésion sociale, prélude au retour à une forme de gouvernance démocratique est assujetti au renoncement de la pratique de détention politique et à l’observance stricte du principe de la séparation des pouvoirs, notamment l’indépendance de la justice.

Nous savons par ailleurs, le triste sort réservé aux ressources nationales, notamment minières et pétrolières entrainant une dégradation accélérée des finances publiques et l’effondrement de l’économie de notre pays. Aujourd’hui il sévit au Niger, une ambiance sociale de désespoir, mais hélas aussi de résignation, face à ce qui semble être une perte de toute perspective d’espérance pour en sortir. Nigériennes, Nigériens Chers Compatriotes.

C’est dire que la solution ne saurait se trouver dans le repli des intelligences intimidées se réfugiant dans la neutralité ou l’indifférence du « silence », encore moins dans un nomadisme politique consacrant non seulement le déni des valeurs de la République, mais aussi et surtout, accordant une sorte de procuration à la confiscation des attributs de la souveraineté populaire et de la démocratie.

Face à l’échec du gouvernement et aux velléités de monarchisation du pouvoir, il y a nécessité pour l’opposition politique et les forces sociales en hibernation de se réveiller pour mener le combat de restauration du cadre démocratique et de sauvegarde des libertés fondamentales. Nigériennes, Nigériens Chers Compatriotes. Voilà succinctement les raisons qui fondent légitimement, la création d’un vaste front politique : Le Front pour la Restauration de la Démocratie et la Défense de la République : FRDDR !

Le FRDDR est avant tout un cadre, de concertation, de mobilisation et d’action démocratique ouvert à tous les Partis Politiques dont le but est de restaurer et de défendre les acquis démocratiques, de veiller au respect de la Constitution, des lois de la République, des principes et règles de la bonne gouvernance. Dans cette optique, le FRDDR entend combattre le pouvoir personnel, toutes formes de discrimination et de velléités dictatoriales. Il veillera également à la sauvegarde et à la gestion rationnelle de nos ressources nationales, à la protection de notre environnement ainsi qu’à la jouissance par tous des richesses de la nation, et au plein épanouissement de chacun.

Enfin nous réitérons nos remerciements infinis à tous ceux qui ont répondu massivement à la présente cérémonie, mais également lançons un vibrant appel à tous les démocrates et républicains épris de liberté, de paix, de justice et de progrès, pour que nous conjuguions nos efforts afin de sauver le Niger. Dans cette perspective, le FRDDR demande à ses militants et militantes de se tenir prêts pour les actions futures.

Longue vie au FRDDR,

Vive la démocratie,

Vive le Niger !

Niamey, le 31 Aout 2016