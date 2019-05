Déclaration du Moden FA Lumana : Vers l’arrestation et l’extradition de Hama Amadou !

Le vendredi 24 mai 2019, le principal parti de l’opposition Moden FA Lumana a rendu public une déclaration suite au communiqué du Ministre de la Défense Nationale. Pour rappel, le Mardi 21 mai 2019, le ministre de la Défense nationale a rendu public dans lequel, il décide de saisir le procureur de la république en vue de l’ouverture d’une enquête pour » propos diffamatoires et de nature à porter atteinte au moral et à la cohésion de nos forces de défense et de sécurité » tenus par le fugitif, Président du principal parti de l’opposition politique, Hama Amadou, lors d’une rencontre avec ses militants de la diaspora à Istanbul en Turquie, le dimanche 19 mai 2019. Ainsi, les mesures sont entrains d’être pris pour lancer un mandat d’arrêt international contre Hama Amadou pour son arrestation et son extradition au Niger à défaut d’avoir le courage de rentrer et se mettre à la disposition de la justice de son pays. Dans ce communiqué, le Ministre de la Défense Nationale, M. Kalla Mountari a rappelé que depuis 2011, suite aux événements intervenus en Libye, les pays du Sahel vivent sous la menace permanente des organisations terroristes et criminelles, dont on constate ces derniers temps une recrudescence des actes avec des enlèvements de personnes, des meurtres, des poses d’engins explosifs, des attaques de positions des forces de défense et de sécurité. Durant toutes ces années, grâce aux moyens mis à la disposition de nos forces de défense et de sécurité, à leur engagement et à leur professionnalisme, le Niger est de tous les pays affectés, celui qui a su contenir ces menaces en maintenant les terroristes hors de ses frontières. C’est à juste titre que le Niger est régulièrement cité comme un modèle en matière de lutte contre le terrorisme et ses forces de défense et de sécurité auréolées d’hommages pour leur efficacité par tous les analystes et stratèges militaires. En dépit de cela, certains Nigériens mal intentionnés ne trouvent pas mieux que de chercher à saper le moral de nos soldats en ce moment précis où ils ont le plus besoin de soutien de

leurs concitoyens, particulièrement à la suite des pertes subies lors de l’embuscade du 14 mai 2019. C’est le cas d’un homme politique qui, du lieu de son exil, à travers un document audiovisuel dont il revendique la paternité, a tenu des propos d’une extrême gravité et de nature à porter atteinte au moral et à la cohésion de nos forces de défense et de sécurité. Le Ministre de la Défense Nationale proteste énergiquement contre les accusations graves portées par ce citoyen contre l’armée nigérienne et sa hiérarchie et a décidé de saisir le procureur de la république en vue de l’ouverture d’une enquête pour propos diffamatoires et de nature à porter atteinte au moral et à la cohésion des forces de défense et de sécurité, de surcroit en temps de guerre. Le Ministre de la défense Nationale attire l’attention des citoyens sur le caractère délictueux de la tenue et de la diffusion de ce genre de propos qui, en définitive, ne sont qu’un encouragement aux forces terroristes. Depuis sa débâcle électorale d’avril 2016 qui avait mis fin à ses illusions d’occuper le prestigieux fauteuil de Président de la République du Niger ; le chef de file de l’opposition HAMA AMADOU qui a préféré prendre la clé des champs au lieu de s’assumer dignement par rapport au sort que la justice lui a réservé suite à son implication dans l’affaire dite des bébés importés au lieu de venir jouer son rôle qui lui est constitutionnellement reconnu , celui d’apporter à travers des critiques et des propositions constructives pour l’enracinement de la démocratie et le progrès socioéconomique pour lesquels il prétendait défendre le peuple nigérien. En lieu et place de tout cela ; le fugitif et ses acolytes restés à Niamey débordent d’imaginations autant subversives que séditieuses pour mettre fin à la marche inexorable et irréversible du Niger vers la renaissance tant voulue par le peuple Nigérien à travers le plébiscite du président de la république ISSOUFOU MAHAMADOU porté triomphalement à la présidence du Niger par plus de 90 pour cent de nos compatriotes ! Cette déclaration donne raison à ces avertis de la scène politique nigérienne, qui décrivaient le MODEN FA LUMANA, le parti du déserteur HAMA AMADOU comme un ramassis d’aventuriers politiques, voire de désœuvrés complètement incultes sur le plan politique ; n’ayant d’autres mœurs que la culture de la violence verbale et physique, toutes choses ayant force de loi dans les milieux des gangs organisés. Cette analyse est d’autant plus pertinente que les acolytes du sieur HAMA AMADOU sont incapables de mener ne serait-ce que le moindre débat contradictoire comme cela s’opère dans tous les parlements qui abritent une opposition digne de ce nom ! A court d’argent et surtout d’idées mobilisatrices ; l’opposition conduite par le MODEN FA LUMANA dont le capitaine le plus pugnace a longtemps jeté l’éponge doit se résoudre à comprendre que l’unique voie de salut reste et demeure d’accepter son destin que de vouloir à tout prix mettre le pays dans un chaos incertain ! Sinon comment comprendre une opposition qui se croit lucide puisse faire une importante déclaration au lendemain du deuil décrété par les autorités de la 7ème République, était incapable de rendre hommage à nos FDS, présenter des condoléances aux familles des victimes et souhaiter prompt rétablissement aux blessés. Quelle idiotie ! En plus, aucune condamnation des attaques. Le seul souci du Moden FA Lumana c’est Hama ou rien ! Ces agissements de Hama Amadou et son parti, à vouloir déstabiliser le pays en s’attaquant même aux valeurs sacrées, fondement de notre cohésion et notre unité, montre qu’il est convaincu qu’il perdra le procès à la CEDAO. La Cour risque de le renvoyer devant la justice de son pays. C’est du moins la signification que les nigériens donnent aux verbiages stériles de l’opposition nigérienne en perte de vitesse et à court d’imaginations devant leurs échecs cuisants pour déstabiliser les institutions de la 7ème République dans ses efforts inébranlables de hisser le Niger sur les rails de l’émergence. Une chose est sûre, qu’aucun nigérien n’est prêt à se sacrifier pour des politicards qui n’ont d’ambition que de défendre leurs intérêts égoïstes et personnels. Pour avoir opté pour la politique de la chaise vide ; une attitude purement suicidaire en politique les LUMANISTES et leurs acolytes se rendent à l’évidence que les nigériens sont fatigués de leurs enfantillages qui n’ont d’autres objectifs que de distraire les nigériens par rapport à leurs véritables préoccupations, ne disposant plus de ressources financières pour embobiner les masses populaires qui ont résolument désaffectées leur camp. Ces multiples élucubrations et gesticulation de l’opposition illustre l’état de déliquescence des formations politiques, toujours est-il que les aboiements d’un chien enragé ne sauraient empêcher la caravane de passer comme le clame si bien un adage populaire !

Source: LE TEMPS N° 161