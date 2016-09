Déclaration du Parti nigérien pour l’autogestion (PNA Al’oumma) : Le parti réitère son soutien au candidat Issoufou Mahamadou

Le bureau politique national du PNA AL ‘Oumma a rendu publique, hier 29 février, une déclaration. Il s’est agi pour le parti de Sanoussi Tambari Jakou de se prononcer sur la situation politique du Niger après la tenue des élections présidentielles 1er tour et législatives des 21 et 22 février dernier.

Le BEN PNA Al’oumma a souligné avec satisfaction que les élections se sont déroulées globalement dans des conditions de sérénité, de quiétude et de tranquillité. Il a toutefois relevé quelques irrégularités dans certaines localités à l’occasion du scrutin législatif.

Le BEN PNA Al’oumma a félicité d’une part le peuple nigérien pour sa participation digne au déroulement des deux scrutins et d’autre part le candidat du PNDS Tarayya et de la MRN Issoufou Mahamadou qu’il a soutenu pour avoir réalisé un score exceptionnel l’ayant du reste porté en tête de la liste des quinze candidats à la présidentielle. Selon le BEN PNA Al’oumma, le candidat Issoufou Mahamadou a réalisé le score sans précédent qu’un parti a obtenu (48,41%) depuis les premières élections démocratiques du Niger en 1993.

A titre comparatif, la déclaration du PNA Al’oumma souligne que le candidat arrivé en tête en 1993 a enregistré 34,22%, en 1999 le premier a eu un score de 32,33, le candidat en tête en 2004 a obtenu 40,67% tandis que celui arrivé premier en 2011 a engrangé 36,06%.

C’est la première fois et avec Issoufou Mahamadou que le score d’un seul candidat au premier tour a atteint 48,41% des voix exprimées. Le BEN PNA Al’Oumma s’est félicité de cette victoire du candidat Issoufou Mahamadou à qui il a manqué seulement 1,59% pour atteindre la majorité nécessaire pour être élu dès le premier tour a précisé le parti dans sa déclaration.

Mais il s’est félicité du fait que les partis soutenant la candidature de M. Issoufou Mahamadou aient obtenu la majorité confortable des députés à l’Assemblée nationale. Avec cette majorité le candidat Issoufou est assuré de contrôler l’exécutif en nommant un premier ministre a dit le BEN PNA al’oumma.

Evoquant le second tour de l’élection présidentielle du 20 mars, le PNA Al’oumma a réaffirmé avec force son soutien indéfectible et inconditionnel au candidat Issoufou et a lancé un appel à tous les démocrates et les citoyens attachés aux valeurs républicaines de voter en masse pour le candidat Issoufou Mahamadou.

Il a appelé à voter le candidat Issoufou Mahamadou pour plusieurs raison: celles de sauver la démocratie au Niger, de renforcer la République, de poursuivre l’œuvre de modernisation du pays et de conserver l’unité nationale.