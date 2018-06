Déclaration n°01/2018 de la Coordination du MODEN/FA LUMANA AFRICA France

Par un arrêt en date du 19 juin 2018, la Cour constitutionnelle a prononcé la déchéance du président du Moden FA Lumana Hama Amadou de sa qualité de membre de l’Assemblée nationale. Cette décision, pour les tenants du pouvoir nigérien, constitue le « parachèvement », d’un assassinat politique ourdi depuis bientôt 5 ans dans le but de disqualifier un adversaire politique, qu’ils se savent incapables de battre loyalement et dignement. Cette décision, conjuguée à l’arrestation des leaders de la société civile, est avant tout un ballon d’essai à l’adresse des nigériens et préfigurant l’instauration d’une dictature.

Nous ne sommes guère surpris et étonnés, car, la sentence était connue et annoncée dès le départ ; Au Niger, quand il s’agit de Hama Amadou et/ou de ses proches, le système politique innove, se contredit et se ridiculise chaque jour un peu plus. Cependant, nous restons sereins, parce que le clan au pouvoir, et ce depuis le Tazarché, n’a jamais rien réussi dans ses tentatives d’écarter Hama Amadou du jeu politique. Et aujourd’hui, encore plus qu’hier, les Nigériens et même la communauté internationale, malgré sa bienveillance coupable à l’égard du régime en place, savent toute la supercherie mise en place pour nuire et essayer de mettre sous coupe réglée toutes les institutions sensées garantir les libertés publiques.

En effet, la seule limite de ce pouvoir qui n’a d’ailleurs que le pouvoir de la force publique reste et demeure son manque de limites dans la démolition de la démocratie nigérienne. Le pouvoir nigérien, illégitime, ne supporte ni contestation, ni adversité ; seule la célébration

doit être de mise et aucune contradiction n’est tolérée. Avec la gouvernance du PNDS les mœurs politiques et sociales ont changé, car, le débat d’idées a laissé place à l’inimitié et à l’animosité. La société civile est harcelée et ses dirigeants emprisonnés. Quant aux partis politiques pourtant reconnus comme le socle essentiel à toute démocratie, aux yeux du PNDS, ne sont plus que, soit des « alliés » politiques ou alors des « ennemis » politiques à abattre sans concession ni délicatesse. Fort malheureusement l’arrogance du pouvoir n’est possible que par la passivité, sinon la complicité d’institutions devant être des remparts.

D’ores et déjà comme aux élections de 2016, un hold-up électoral est en cours par la mise en place d’une commission électorale non indépendante. Aujourd’hui, la quasi-totalité de la classe politique nigérienne est unanime sur les dérives autoritaires, les violations flagrantes et incessantes de la constitution ;

Au regard de tout ce qui précède, la coordination Lumana France :

– Apporte un soutien ferme au Président du parti, Hama Amadou qui reste son seul et unique candidat aux prochaines élections présidentielles;

– Apporte son soutien à la société civile et les partis politiques qui luttent pour la restauration de la démocratie nigérienne;

– Apporte son soutien à tous les prisonniers politiques du PNDS et au-delà, aux populations nigériennes dont le quotidien est aggravé par la rigueur de la loi des finances 2018.

Pour un Niger résolument démocratique, paisible et prospère.

Paris le 26/06/2018