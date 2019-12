Déclaration sur l’attaque d’Inatès Ambassade des États-Unis, Niamey 12 décembre 2019

L’Ambassade des États-Unis à Niamey condamne fermement l’horrible attaque du 10 décembre à Inatès qui a coûté la vie à des dizaines de valeureux soldatsNigériens.



L’Ambassade des États-Unis soutient pleinement les Forces de Défense et de Sécurité du Niger dans leur lutte contre les menaces régionales, notamment le terrorisme.

Nous sommes solidaires du peuple Nigérien et présentons nos plus sincères condoléances.

The U.S. Embassy in Niamey strongly condemns the horrific attack on December 10 in Inatès that claimed the lives of dozens of courageous Nigerien soldiers. The U.S. Embassy fully supports Niger’s Defense and Security Forces as they confront regional threats including terrorism. We stand in solidarity with the people of Niger and offer our sincerest condolences.