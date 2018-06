Décoration du Représentant résident de la Banque Mondiale en fin de mission au Niger M. Siaka Bakayoko élevé dans l’ordre National du Niger

M. Siaka Bakayoko, Représentant résident de la Banque Mondiale au Niger a été décoré et distingué, hier, en fin après-midi, au Grand Hôtel de Niamey, dans l’ordre National de notre pays par Madame Kané Aichatou, ministre du Plan, Gouverneur de la Banque Mondiale, en reconnaissance de toutes les initiatives louables pour le développement et de sa contribution significative au renforcement du partenariat entre la Banque Mondiale et notre pays.

Ainsi après un séjour de trois années en qualité de Représentant résident de la Banque Mondiale au Niger, M. Siaka Bakayoko quitte notre pays pour Washington. Au cours de cette cérémonie de décoration qui s’est déroulée en présence de plusieurs membres du Gouvernement, la Ministre Aichatou Boulama a, au nom du Gouvernement du Niger, exprimé toute la reconnaissance et la haute appréciation du Gouvernement nigérien à l’endroit du panafricaniste, technocrate, pragmatique et engagé qu’est M. Siaka Bakayoko.

« M. Siaka Bakayoko, a-t-elle affirmé, tu as été un digne représentant de la Banque Mondiale et un défenseur de la cause du développement au Niger ; tu es de la lignée de ces Africains qui consacrent leur temps, leur énergie et leur vie à l’amélioration des conditions de vie des populations dans le monde et pour lesquels nous pouvons être fiers ».

En effet, dans son parcours professionnel, M. Siaka Bakayoko a servi dans les parties les plus défavorisées du monde, notamment au moyen Orient, en Palestine et en Guinée. Il a pris fonction dans notre pays en 2015 et aujourd’hui, à la fin de sa mission, les autorités du Niger, ont tiré un bilan très positif de ses actions à la tête de la représention de la Banque Mondiale au Niger.

Madame Kané Aichatou Boulama a souligné quelques faits qui illustrent le dynamisme que le représentant de la Banque Mondiale a su insuffler à la coopération entre la Banque Mondiale et le Niger:

« je voudrais relever, pour m’en réjouir, le doublement de l’allocution IDA pour le Niger qui passe à 1,2 milliard de dollars US pour la période 2018-2021. C’est autant de ressources mises à la disposition du Niger au moment où il s’attelle à la mise en œuvre du PDES 2017-2021 qui nécessite la mobilisation d’importantes ressources ».

Elle a également salué l’engagement et la qualité managériale de M. Siaka Bakayoko qui ont permis à la Banque Mondiale d’apporter un soutien urgent aux déplacés de la région de Diffa et la mise en place d’un mécanisme de réponse immédiate aux effets des changements climatiques sur l’ensemble du territoire national. Madame KanéAichatou Boulama n’a pas manqué de rappeler à l’assistance, les qualités personnelles de Manager du représentant de la Banque Mondiale au Niger :

« mieux que quiconque et témoin privilégie, tu pourras attester de ce que le Niger est en train d’accomplir comme progrès pour traduire la ferme volonté du Président de la République Issoufou Mahamadou de mettre fin à l’extrême pauvreté et de promouvoir une croissance partagée ». Après la décoration et la remise officielle d’un témoignage de distinction, le représentant de la Banque Mondiale au Niger, M. Siaka Bakayoko a manifesté toute sa reconnaissance aux autorités nigériennes.

« Je veux vous dire combien cette marque de considération de la République du Niger me touche et je vous remercie du fond du cœur. Permettez-moi d’exprimer ma profonde gratitude et la chaleureuse amitié à SEM Issoufou Mahamadou Président de la République du Niger, qui, j’en suis convaincu, persuadé et sûr pour bien peser mes mots, a beaucoup œuvré pour que cette éminente décoration me soit décernée, en ce jour mémorable et inoubliable du 20 juin 2018. M. Siaka Bakayoko a indiqué que cette cérémonie de décoration constitue pour lui et pour l’ensemble de ses collègue du bureau de Niamey, un immense honneur et aussi un encouragement à poursuivre un engagement qu’il a commencé personnellement au sein de la Banque Mondiale, il y a un peu plus de vingt années, en collaborant à la recherche de solutions durables pour réduire la pauvreté et favoriser le partage de prospérité dans certains pays du monde, notamment dans les pays dits en développement.

Le représentant de la Banque Mondiale sortant a saisi l’occasion pour dévoiler les résultats des interventions du Groupe de la Banque Mondiale au Niger qui ont été exhaustivement présentés au cours de la revue conjointe de la performance des projets et programmes financés par la Banque Mondiale au Niger. M. Siaka Bakayoko qui continuera désormais sa mission à Washington, a formulé le vœu de voir le Gouvernement du Niger et le Groupe de la Banque Mondiale continuer à œuvrer main dans la main « comme nous l’avons fait ces trois dernières années pour un développement économique et social du Niger ».