Découverte de l’Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire en abrégé (ANAJJ)…

Ils sont nombreux, les personnes nécessiteuses qui ont besoin d’une assistance juridique et judiciaire. Pour répondre à ce besoin, les autorités du Niger, ont mis en place le, 14 décembre 2011, une Agence Nationale de l’Assistance Juridique et Judiciaire en abrégé (ANAJJ).

En effet, avec ces 10 bureaux locaux à travers le Niger, cette Agence a pour mission de faciliter l’accès aux services de justice à l’ensemble des citoyens et particulièrement aux plus vulnérables plus précisément (les indigents, les femmes et les enfants).