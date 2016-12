Décret : Monsieur Issaka Assouman nommé Conseiller Spécial avec rang de Ministre, à la Présidence de la République

Le Président de la République, SEM. Issoufou Mahamadou, a signé, hier, le Décret N° 2016-639/PR du 1er décembre 2016, portant nomination d’un Conseiller Spécial, avec rang de Ministre, à la Présidence de la République.

Par ce Décret:

Article premier : Monsieur ISSAKA ASSOUMAN, Mle 118 229/V, est nommé Conseiller Spécial avec rang de Ministre, à la Présidence de la République,

Article 2. L’intéressé bénéficie, à ce litre, des avantages prévus par les textes en vigueur,

Article 3 : Le présent décret sera publié au Journal Officiel de la République du Niger ».

——————————————————–

Décès de Fidel Castro, ancien Président de la République de Cuba: Le Chef de l’Etat a adressé un message de condoléances à SEM. Raul Castro

Suite au décès, le 25 novembre dernier, de Fidel Castro, ancien Président de la République de Cuba, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM. Issoufou Mahamadou, a adressé, par un message en date du 26 novembre 2016, ses sincères condoléances à SEM. Raul Castro, Président de la République de Cuba. Le message est le suivant :

« Monsieur le Président,

Je viens d’apprendre avec une profonde émotion, le décès de l’ancien Président Fidel Castro, intervenu le 25 novembre 2016. En ces circonstances douloureuses, le Gouvernement et le peuple nigériens se joignent à moi pour adresser à Votre Excellence, au Gouvernement et au peuple cubains, nos sincères condoléances.

Feu le Président Fidel Castro aura marqué l’histoire du vingtième siècle, du monde et de son pays, auxquels il a rendu d’éminents services. Sa disparition constitue une immense perte pour le peuple cubain qui, sous ses orientations, a su mettre en œuvre avec succès, des politiques publiques dans le domaine de la santé et de l’éducation, qui portèrent son développement économique et social, et qui lui valent aujourd’hui admiration et respect.

Le Niger, qui se réjouit des excellentes relations d’amitié et de coopération existant entre nos deux pays, œuvrera à leur renforcement dans tous les secteurs d’intérêt commun.

Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l’assurance de ma très haute considération. ».