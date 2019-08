DÉMENTI DU MINISTRE DE LA DÉFENSE NATIONALE KALLA MOUTARI SUR UNE AFFAIRE DE SAISIE D’ARME AU NIGÉRIA…

Je viens de voir sur les réseaux sociaux une publication qui parle d’une saisie de matériel militaire qui serait destiné au Niger. Cette information est absolument fausse. Nous n’attendons ni une commande ni un don d’un tel équipement.



Et aucune autorité du Nigeria ne nous a saisis à propos. Sur d’autres publications, il est précisé que le matériel est destiné à boko haram Niger. Ceux qui auraient saisi ce matériel ne nous ont pas non plus prévenus. C’est pourtant un échange de bonne manière permanent entre les autorités du Niger et celles sœurs du Nigeria. Encore une fois, cette information est de toute évidence fausse.

Boko haram déployer un tel matériel sur le territoire du Niger? Ils n’ont pas encore cet espace de liberté.

Au Niger Boko haram reste des petits groupes de voleurs et d’assassins qui opèrent par surprise ou font des incursions la nuit dans des villages afin de s’en prendre aux populations sans armes.

Après leurs forfaits ils se retirent dans les îles ou dans les camps de réfugiés où ils se fondent dans les paisibles populations.



Par Journal le Gardien