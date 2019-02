Demi-finales CAN Total U20 Niger 2019 : Le Mali et le Sénégal en finale…

Le Mali a battu le Nigéria hier après midi au Stade Général Seyni Kountché de Niamey, en demi-finale de la Coupe d’Afrique des Nations Total de moins de 20 ans, Niger 2019. Mais il a fallu attendre la séance des Tirs au but pour que les maliens remportent la manche sur un score de 4 buts à 3.

Les flying Eagles du Nigeria ont débuté la rencontre avec beaucoup de détermination en s’imposant sur le plan technico-tactique. Ils ont réussi à perforer la défense d’acier instaurée par l’entraineur malien, mais sans atteindre l’objectif. Le portier malien Coulibaly Alkalifa qui était resté serein tout au long de la première partie du match, a déjoué toutes les manœuvres venant de l’attaque nigériane. Plus le match se poursuivait, plus les maliens ont repris confiance en revenant dans le jeu avec des actions autour de la surface de réparation nigériane. Ce qui a commencé à faire douter les flying Eagles. Les actions venaient des deux côtés jusqu’à la fin de la première mi-temps.

A la reprise du match, les Aiglons Maliens ont fait ombrage aux Nigérians en prenant le contrôle du terrain. Ils ont intensifié la pression dans le but d’arracher la victoire. Les Aiglons maliens ont reconstruit leur système technique et coordonnent leurs mouvements de manière cohérente. Ce qui a permis à Mamadou Traoré d’ouvrir le score à la 79ème minute de jeu. Après avoir été servi du côté droit par son coéquipier, il a administré un missile que le portier du Nigéria Olawale Oremade n’a pas pu arrêter. Le Mali menait alors un but à 0, et le match venait d’être relancé pour les Flying Eagles qui s’acharnent pour revenir au score. Dans les mêmes conditions que les Maliens, le Nigérian Paschal Durugbor, éliminait un défenseur malien avant d’envoyer le ballon droit dans la cage du portier malien du côté gauche à la 87ème minute (1-1).

Le match s’est poursuivi avec des bonnes intentions des deux côtés, mais aucune des équipes n’arrivait à faire la différence. L’arbitre a renvoyé les deux équipes à la prolongation à la fin du temps réglementaire. Mais, le résultat était resté d’un but partout jusqu’à la fin de la partie. Ce qui a conduit les deux équipes à la séance fatidique des tirs au but. Les Maliens qui avaient confiance en leur portier, ont exécuté la séance des tirs au but avec beaucoup plus d’assurance et d’optimisme. A l’issue de la séance des tirs au but, le Mali s’est imposé par 4 buts à 3.

C’est la première équipe à se qualifier pour la finale. Le deuxième match en vue de l’obtention de l’autre ticket pour la finale a été disputé entre le Sénégal et l’Afrique du Sud. Et c’est le Sénégal qui s’est imposé sur le score d’un but à zéro.

Par Laouali Souleymane (ONEP)