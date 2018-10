Démission de m. Abdoul moumouni du Front patriotique : le roi est nu

Le fameux Front Patriotique de Ibrahim Yacoubou se rétrécit et se fissure de tous les côtés. En effet après le départ de Adal Roubaid, c’est au tour de M. Ousmane abdoul moumouni de la révolution démocratique de claquer la porte à un regroupement moribond.

Dans une lettre en date du 9 octobre adressée au président du Front, m. Abdoul moumouni declare se consacrer désormais aux actions qui cadrent avec les activités de la société civile.

Le Front patriotique se dépouille progressivement et Ibrahim yacouba voit de plus en plus l’horizon 2021 s’éloigner encore plus.