Démonstration de force des sympathisants du pouvoir…

Des milliers de sympathisants pro-régime de Niamey sont descendus dans les rues de la capitale nigérienne pour soutenir la nouvelle loi de finances 2018. A travers cette manifestation d’ampleur, les militants entendent apporter leur soutien au chef de l’Etat. Une démonstration de force sans commune mesure avec celle de la société civile et de l’opposition, réunies la semaine passée à Niamey.



La grande place de l’Assemblée nationale n’a pas pu contenir tous les sympathisants de la mouvance présidentielle venus soutenir Mahamadou Issoufou. « C’est une grande mobilisation quand même. Nous avons fait une première démonstration, et on fait la deuxième sans commune mesure. Vraiment, il n’y a pas de commentaire à faire par rapport au soutien du président de la République », se réjouit un soutien.

Encore huit kilomètres de marche avant d’atteindre la place du meeting. Ce monsieur se dit déterminé. « Nous soutenons à 100 % le président de la République qui oeuvre pour la bonne marche de notre pays », clame ce manifestant.

S’adressant à une foule acquise à sa cause, Mohamed Bazou, ministre d’Etat, ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique, de la Décentralisation et des Affaires coutumières et religieuses, salue la mobilisation de la jeunesse nigérienne. « Quel plaisir cela me fait de vous voir si nombreux, si enthousiastes, si jeunes, harangue-t-il, je voudrais saluer la jeunesse : vous vous êtes déplacés. »

Et pour clore les débats si la loi de finances 2018, le ministre Mohamed Bazoum rassure les militants : « La loi de finances n’a pas dinimué les bourses et les salaires, elle n’a pas fait augmenter les prix de première nécessité. » La loi entre dans son troisième mois d’exécution.