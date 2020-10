Départ à la retraite de M. Salou Abdou Doro, Directeur de l’Economie des Marchés des Communications Electroniques : L’ARCEP rend un vibrant hommage à un de ses meilleurs agents

Fidèle à sa tradition de distinguer les agents méritants, ceux qui, de jour comme de nuit ont servi avec honneur et fierté l’institution, l’Autorité de Régulation des Communications Électroniques et de la Poste (ARCEP) a organisé une grande cérémonie pour rendre hommage à un de ses agents admis à faire valoir ses droits à la retraite.

Dans l’allocution qu’elle a prononcée en cette occasion, la Présidente du Conseil National de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (CNRCEP), Mme Bety Aichatou Habibou Oumani, a mis en exergue les qualités intrinsèques de M. Salou Abdou Doro, Directeur de l’Economie des Marchés des Communications Electroniques, qui, après quelques années de bons et loyaux services à l’Autorité de Régulation, est appelé à faire valoir ses droits à la retraite.

C’est dit-elle, « avec une vive émotion que nous assistons aujourd’hui au départ à la retraite de notre cher collègue, j’ai nommé Monsieur Salou Abdou Doro Directeur de l’Economie des Marchés des Communications Electroniques.

C’est pour immortaliser l’évènement que l’ensemble du personnel se retrouve ici afin de lui rendre hommage pour tous les services rendus à l’organisation ».

Pour la Présidente du CNRCEP, « Monsieur Salou, cette modeste cérémonie, tu la mérites à plus d’un titre, car dois-je le rappeler au fil du temps, de par ton engagement dans le travail, tu es devenu un cadre incontournable à l’ARCEP, aussi bien par ton expérience et ta sagesse que par ta générosité et ta disponibilité ».





Mme Bety Aichatou Habibou Oumani s’est longuement appesantie sur les reformes en souffrance qui ont été conduites avec succès par M. Salou. Il s’agit entre autres de la transposition de toutes les directives et règlements de la CEDEAO et de l’UEMOA dans les lois nationales. ; l’Elaboration et le suivi du processus du free-roaming pour les zones CEDEAO et G5 Sahel ; l’élaboration de tous les arrêtés et décrets en souffrance pendant plusieurs années relevant de la mission de l’ARTP à l’époque et aussi pour l’ARCEP avec la nouvelle loi ; Loi 2018-47 du 12 juillet 2018 portant création, organisation et fonctionnement de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) ; Loi 2018-44 du 12 juillet 2018 portant réglementation des communications électroniques au Niger, etc.

Evoquant, la personnalité de M. Salou, la Présidente du CNRCP, Mme Bety Aichatou Habibou Oumani a témoigné que « c’est un homme de grande compétence et de grande humilité, toujours assidu, toujours dans son bureau, un grand bosseur et surtout on ne peut pas l’accuser de diffuser des ragots dont l’ARCEP excelle et qui nuisent gravement à sa cohésion et à l’esprit d’équipe. Salou est un homme sage et tolérant. Il est le porteur de valeurs dont l’ARCEP aimerait que tout son personnel s’en inspire pour se débarrasser des contre-valeurs cultivées dans les petits clans, les fadas dans les bureaux normalement dédiés au travail de l’ARCEP, malheureusement transformés en site de production et diffusion de ragots ».

Sa très riche expérience dans le domaine de la régulation des Communications Electroniques et de la poste, sa capacité à travailler en équipe et à collaborer avec les partenaires, son dévouement et son acharnement au travail ont été entre autres les clés du succès de sa mission.

Elle a également indiqué que « L’hommage qui t’est ici, rendu par l’ARCEP est l’expression de la franche collaboration qui a toujours existé entre toi, tes collègues, supérieurs hiérarchiques et proches collaborateurs.

Nous avons tous bénéficié de ta grande expérience dans le domaine de la planification et du renforcement de la régulation des Communications électroniques et de la poste.

Aussi, je note avec satisfaction le parcours du collègue, qui est un professionnel imbus de travail de qualité, et qui a toujours su répondre avec promptitude dans le traitement des dossiers dont il a la charge ».

En conclusion, après avoir demandé à M. Salou de continuer à orienter et à conseiller les jeunes de l’ARCEP car cette institution a encore besoin de lui, la Présidente du CNRCP, Mme Bety Aichatou Habibou Oumani a exhorté les jeunes cadres de l’ARCEP, « de prendre comme modèle de réussite et de performance M. Salou ».

Cette cérémonie, placée sous la présidence du Directeur de Cabinet du Ministre de la Poste, de Télécommunications, de l’Economie Numérique,

s’est déroulée en présence du Conseiller du Ministre de la Poste, de Télécommunications et de l’Economie Numérique, du SG du MPTEN, des Membres du Conseil National de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste, du Directeur Général par intérim, des Directeurs de l’ARCEP, des agents de l’ARCEP et autres invités de marque.

