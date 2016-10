Des cafards « immortels à l’Hôpital National de Niamey…

Des cafards, des nuées de cafards. Ils sont partout. Sur les lits, sur les carreaux, sur le fil du sérum. Des Cafards, ils sortent encore envahissent les planchers ; montent sur les infirmières, les malades, les gardes malades et même les médecins ne sont pas épargnés. Les cafards mutants, résistants qui vous suivent partout, même chez vous. Cette horreur, n’est pas sortie des studios d’Hollywood et il ne s’agit point du film Terminator. Nous sommes présentement au service des urgences de la pédiatrie à l’hôpital national de Niamey.

Et cette scène est quotidienne. C’est hélas, la vie de tous les jours dans ce service névralgique ou sont soignés l’avenir de demain.

L’Unicef, le l’UNFPAE, Médecins sans frontières, les ONGs au secours, car l’État a failli surtout le Ministère de tutelle et la Direction de l’hôpital au courant de cette tragédie quotidienne ne pipent mots qui en dépit des moyens mis à leur disposition sur instructions du Président de la République n’arrivent pas à assurer le minimum vital pour l’hôpital.

Au secours, nos enfants meurent, nos enfants souffrent, nos enfants vivent le calvaire.

Il faut faire quelque chose et vite.

Selon des informations en notre possession, corroborées par cette vidéo, le service des urgences de pédiatrie, où chaque enfant quelle que soit sa maladie, est consulté avant d’être référé dans les autres services est équipé avec du matériel recyclé provenant d’un pays étranger, (Européens, Africain ou Arabe ???) nous n’avons pas encore la certitude.

Lorsque le colis a été ouvert, les agents ont été submergés par une cohorte de cafards mutants et qui sont insensibles aux insecticides. Ces cafards comme vous pouvez le constater sur la vidéo ont envahi les salles du service et semblent « immortels ». Les Médecins, les infirmiers et les malades ne savent plus à quel saint se vouer ou à quel insecticide se fier.

Les cafards sont partout. Tout le monde a peur. Il n’y a plus de sérénité et la grogne commence à se faire jour.

Sont-ils vecteurs des maladies ? Comment s’en débarrasser ? Pourquoi un tel service se retrouve-t-il avec un matériel de seconde main et provenant d’un don ? Où est le budget prévu pour son équipement ? A quoi cet argent a-t-il servi ? Quelqu’un a-t-il « manzé » dans ça ?

Autant de questions que l’on se pose d’autant plus que ce cas isolé est identique dans tous les autres services.

Un médecin de cet hôpital nous a fait remarquer que si à la pédiatrie il ne s’agit que des cafards mutants, ailleurs c’est pire encore.

L’Hôpital national de Niamey est à l’abandon. Matériels vétustes, attentes interminables pour avoir un rendez-vous avec un spécialiste, grèves perlées tout le temps, odeurs pestilentes, manque de matériels de travail, mépris des malades, le tout couronné par une manque de vision totale, cet hôpital devient de plus en plus un mouroir.

Il y a très peu d’investissements depuis plusieurs années et la mauvaise qualité de service est un de signes les plus patents.

A ce sombre tableau s’ajoute les maladies qu’on attrape en se rendant uniquement dans ce lieu sensé apporté les soins aux malades.

Il est temps d’agir et d’agir vite pour sauver cet hôpital, pour sauver nos enfants, nos mamans, nos pères, mais enfin pour sauver notre peuple, avant qu’il ne soit trop tard.

Il y a peu de temps, un internaute à lancé un grand cri de cœur en disant : « Les usagers des services publics de l’HNN ne constatent aucune amélioration dans l’accessibilité aux soins et dans la qualité des services et pourtant quatre (4) milliards de francs de subvention annuelle devraient laisser des traces très visibles au niveau de l’HNN ».

Nous y reviendrons…