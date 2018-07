Des enquêtes de moralité avant toute nomination à l’inspection générale d’Etat

La lutte contre l’impunité et surtout contre la corruption est l’une des priorités du Président de la République, Issoufou Mahamadou au cours de ce second mandat. Le Chef de l’Etat l’a dit et répété, cette lutte sera âpre et elle n’épargnera personne. Il avait lancé on s’en souvient, l’opération Mai Boulala, pour traquer et traduire en justice tous les malfrats et autres frères Dalton, la Halcia a été renforcée et réorganiser et ses moyens de lutte ont été accrus.



Il est de même au niveau de l’inspection générale d’Etat, une structure sur laquelle compte le Président Issoufou Mahamadou pour

moraliser la vie publique nationale. En effet, l’inspection générale d’Etat, est une structure administrative rattachée directement au Président de la République.

C’est une structure de contrôle qui permet au Président de la République d’avoir une vue d’ensemble dans la gestion de l’Etat.

Les inspecteurs généraux d’Etat prêtent serment devant la cour d’appel, ce sont généralement des fonctionnaires de l’Etat qui ont une expérience de moins de dix ans dans l’administration, et qui jouissent d’une bonne moralité.

Cette structure doit être exemplaire et les inspecteurs généraux devraient être des personnalités jouissant d’une très bonne moralité

et d’un sens inné de l’honneur et de la dignité.

Or, que constatons-nous aujourd’hui ?

La première chose curieuse qu’un novice comme votre serviteur a remarquée est le fait que le nouvel inspecteur général d’Etat en chef et son assistant qu’il a fait nommer refusent pour le moment de prêter serment.

Pourquoi ce refus ?

Je ne saurai répondre à moins que le Chef de l’Etat ne les y contraigne.

Car ce refus apparent de respecter la loi a créé des doutes sur la vraie intention de ses nouveaux venus.

Mieux, le doute s’est encore renforcé avec la venue de deux autres nouveaux inspecteurs d’Etat proches de l’inspection générale de l’Etat en chef.

En effet, la femme qu’il se gargarise d’avoir fait venir, est déjà connue aux services de l’inspection générale de l’Etat, en 2010, elle a été limogée pour incompétence.

L’autre jeune homme est plus connu pour ses exploits peu orthodoxes.

La dame en question serait connue pour son manque de compétence. Selon certaines informations, elle aurait été limogée de la direction générale du budget, puis s’est retrouvée à RAE Niger de l’aéroport international Diori Hamani de Niamey, elle a été également limogée pour incompétence.

Aujourd’hui elle se retrouve à l’inspection générale d’Etat grâce à ses relations.

Il ressort de notre enquête qu’elle aurait choisie, elle même les services qu’elle veut inspecter, et serait sur le point de retourner

inspecter ses anciens services pour régler des comptes à ses anciens patrons.

Gondwana city kenan !!!

Pour préserver les intérêts de l’Etat et protéger les citoyens contre des règlements des comptes inutiles et des procès d’intention, il serait judicieux que la Présidence de la République mène au préalable des enquêtes administratives et policières sur la moralité d’un inspecteur général d’Etat avant sa nomination.

Car, nommés des Rapetous à des postes sensibles va inévitablement décridibiliser l’action salvatrice de l’opération Mai Boulala.