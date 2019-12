Des réaménagements techniques de tout notre dispositif sécuritaire , s’imposent . Le pays est en guerre !

L’ union sacrée des coeurs et des esprits , autour de nos dirigeants , de nos forces de défense et de sécurité , est très indispensable pour faire face à nos ennemis.

Notre stratégie de défense doit être revue et corrigée, nos chefs militaires qui ont fait leur preuve sur le terrain, doivent être récompensés à la hauteur des sacrifices consentis , les officiers et sous-officiers de réserve qui ont fait leur preuve au temps des rebellions armées , doivent être rappelés par la patrie .

La classe politique se devrait de faire taire ses divergences politiques, les invectives politiciennes, de regarder la même direction, c ‘est à dire , comment faire face à ce mal qui répand la terreur dans nos foyers, ce mal qui menace l’existence de notre nation une et indivisible.

Un élan de solidarité en vue de soutenir matériellement, financièrement , moralement, psychologiquement, nos braves et vaillantes forces de défense et de sécurité, doit se manifester à tous les niveaux de notre société, chacun selon sa capacité doit contribuer à l’effort de guerre.

Le pays a besoin de sa sérénité, sa cohésion sociale, son unité nationale, sa solidarité légendaire, pour faire face à la situation qui devient de plus en plus très grave et suicidaire.