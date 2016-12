Des réformes s’imposent urgemment…

Après le super uppercut assené par le Ministre Maitakobi aux douaniers et la réaction molle des douaniers, nous pensons que l’heure doit être à une paix des braves. Les douaniers doivent se remobiliser et s’engager résolument dans cette bataille de mobilisation de ressources internes.

Ils doivent appliquer rigoureusement les textes en la matière et prendre le peuple à témoin à chaque fois qu’il y a des entraves à leur action.

Aujourd’hui face à la morosité ambiante, le Niger ne peut compter que sur ses ressources propres pour assurer son développement. Aujourd’hui sur le plan international, l’heure est à l’expérimentation de Revenue Authority qui est une sorte de haute autorité dotée des pouvoirs élargis regroupant en son sein, les douanes et les impôts pour une mutualisation des moyens et une meilleure synergie des activités.

En Afrique, il y a l’exemple du Togo lui même calqué sur l’exemple du Rwanda.

Le Togo a en effet lancé un avis d’offres international et c’est un Rwandais qui trône depuis quelques années à la tête de cette haute autorité et ses résultats sont remarquables. Le Rwanda avait suivi l’exemple de pays anglophones. Pour notre part, nous pensons que le cas du Rwandais au Togo, malgré les bons résultats, est un mauvais exemplaire puisque tous les commissaires principaux et les commissionnaires douaniers, des impôts et des logistiques sont des nationaux.

Il faut pour le cas précis du Niger promouvoir les nationaux qui disposent d’une expertise avéerée.

A Tamtaminfo info, depuis des mois nous militons pour un appel à candidature ouvert, pour le choix des dirigeants des régies financières comme d’ailleurs les institutions de Bretton woods l’avaient diplomatiquement suggéré aux autorités de notre pays. Le ministre des Finances n’exclut pas, cette option, et le Niger peut valablement aller dans ce sens.

L’Etat, avec la collaboration de ces deux institutions, peut sélectionner le cabinet international qui, sur la base de termes de référence précis et conformes aux objectifs de l’Etat, pourrait entendre les candidats recevables et leur faire passer les tests et autres auditions afin de sélectionner les DG qui auront à signer un contrat d’objectifs, de résultats et de performance.

En attendant l’actuel DG des douanes pourrait assurer une sorte d’intérim, le temps que le nouveau mécanisme se mette en marche.

Quand il y a feu dans la maison, l’urgence, c’est de l’éteindre.