Deux banques de la place s’engagent à financer les PME à hauteur d’un milliard de FCFA…

La maison de l’entreprise et la Société Nigérienne de Banque SONIBANK et la Banque Agricole du Niger BAGRI ont signé ce jeudi 21 janvier une convention relative au financement des petites et moyennes entreprises pour plus d’un milliards de FCFA.

Cette signature de convention entre ces deux institutions et la maison de l’entreprise marque le début d’un partenariat entre ces trois (3) institutions.

En prenant la parole, le Directeur Général de la SONIBANK, Souley Oumarou s’est réjoui du choix de leur banque pour ce partenariat qui facilitera la concrétisation de divers produits de développement au Niger.

‘’Ce partenariat permettra à la SONIBANK en effet d’ouvrir dans ses livres, les comptes de subvention et les comptes personnels des entreprises bénéficiaires de la maison d’entreprise, un compte intitulé fonds d’investissement maison d’entreprise, de traiter les demandes de financement d’envergure appuyées par la maison de l’entreprise, de financer les projets d’investissements productifs dans les besoins d’exploitation des entreprises appuyées par la maison de l’entreprise ‘’, a déclaré Souley Oumarou.

Selon le Directeur Général de la SONIBANK, ces accompagnements se feront comme suit : « pour le financement des projets des lauréats cinq (5) ans au maximum pour le crédit d’investissement et 24 mois au maximum pour le crédit d’exploitation ».

Pour ce qui est de l’accompagnement des entreprises appuyées par la maison de l’entreprise, il est plafonné à 2.500.000 pour la micro-entreprise, 5 millions pour la petite entreprise et 45 millions pour la moyenne entreprise pour une durée de 5 ans pour le crédit d’investissement et 24 mois pour le crédit d’exploitation, cela vaut pour la BAGRI très certainement, a-t-il ajouté.

Nous sommes convaincus, qu’à travers cette initiative louable, nous contribuerons activement à faciliter l’accès des promoteurs au financement ainsi qu’à l’assistance et l’accompagnement nécessaire assuré par les trois partenaires signataires la présente convention, a conclu M. Souley Oumarou.

Pour sa part, le directeur général de la BAGRI Djida Abdoulaye a affirmé que toutes les dispositions seront prises pour qu’ils assurent leurs responsabilités envers les bénéficiaires.

C’est plus d’un milliard de FCFA qui sera entre-autre investi pour appuyer la facilitation de crédit aux entreprises accompagnées, a affirmé le Secrétaire Général de la chambre du commerce et d’industrie du Niger tout en louant ce partenariat fructueux.

Selon Ousmane Mahamane, la BAGRI et la SONIBANK sont les deux institutions disposées à participer au financement des entreprises encadrées par la maison de l’entreprise, ce qui contribue au développement des micro-entrepreneurs individuels et des données étatiques du Niger.

Par Agence Nigerienne de Presse