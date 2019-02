Deux militaires tués dans une embuscade dans l’extrême nord-est

Deux militaires, parmi lesquels le commandant du bataillon des Forces armées nigériennes (FAN) de Dirkou dans la région d’Agadez (extrême nord-est), proche des frontières avec la Libye et le Tchad, ont été tués dans une embuscade tendue lundi soir à 120km d’Agadez, a-t-on appris mardi de sources sécuritaires.

L’attaque a également blessé plusieurs militaires, a-t-on ajouté de mêmes sources. Celles-ci ont précisé que le convoi militaire avait quitté Agadez à destination de la garnison de Dirkou quand il est tombé dans une embuscade tendue par des inconnus armés.

C’est à Dirkou que plus d’une centaine de combattants d’un groupe rebelle, le Mouvement pour la justice et la réhabilitation du Niger (MJRN), s’étaient rendus le 11 février dernier avec une importante quantité d’armes lourdes et légères, ainsi qu’une vingtaine de pick-ups Toyota, a-t-on appris de source officielle.

Ce groupe de rebelles toubous qui était basé dans le sud de la Libye aurait fui devant l’avancée des troupes de Khalifa Haftar, l’homme fort de l’est de la Libye qui s’est lancé depuis un certain temps dans la conquête du sud-ouest du territoire libyen, a-t-on précisé de même source.

Le MJRN, dirigé par Adam Tcheké Koudigan, avait menacé dans des messages vidéo diffusés en 2017 de s’attaquer aux installations pétrolières du Niger.

Source: Xinhua