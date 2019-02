Deuxième édition du symposium sur la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables : mettre la science au service de la transformation du monde rural…

La Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou a parrainé hier, mercredi 13 févier 2019, au Palais des Congrès de Niamey, l’ouverture de la deuxième édition dusymposium sur la sécurité alimentaire et les énergies renouvelables, organisée par le Réseau Femmes, Sciences et Technologies du Niger.

Pour cette occasion, des femmes, des acteurs du secteur de l’agriculture, des techniciens, des producteurs, etc. se sont fortement mobilisées pour montrer le progrès de la Science et la Technologie au Niger. Ce symposium est placé sous le thème : la science au service de la transformation du monde rural. Enjeux et défis de la sécurité alimentaire et énergétique.

Cette importante rencontre a enregistré la présence des présidents des Institutions, de plusieurs membres du gouvernement, du Secrétaire Exécutif du CILSS, des représentantes des organisations féminines du Niger, des pays voisins et amis, des leaders religieux et de plusieurs autres invités.

Dans l’allocution prononcée en cette occasion, la Première Dame, Dr Lalla Malika Issoufou a indiqué que ce symposium cadre parfaitement avec les priorités inscrites dans le Programme de Renaissance, la Déclaration de Politique Générale du Gouvernement et le Plan de Développement Economique et Social (PDES) 2017-2021.

« Vous êtes aussi témoins de la volonté remarquable du Président de la République, Issoufou Mahamadou à donner une forte impulsion à la science, la technologie et l’innovation à travers les Universités, les centres et instituts de recherche et les différentes institutions publiques ». Dr Malika Issoufou a cité l’exemple de la tenue du concours e-TAKARA qui permet de détecter les jeunes talents et de les accompagner dans le développement des applications novatrices qu’ils inventent et de leurs statuts .

Ce symposium est très particulier, parce qu’il place les femmes au cœur du monde de la transformation « à travers les actions du RFST/N, les femmes sont au centre de la transformation de notre pays, notamment la transformation du monde rural et le développement économique de la femme. Je suis particulièrement heureuse d’avoir été associé à la conduite de ce symposium qui encourage l’implication de la femme en générale et celle du monde rural en particulier dans les actions du développement »

Quant au ministre d’Etat en charge de l’Agriculture, M. AlbadéAbouba il a rappelé que le symposium du RFST/N a pour objectif fondamental de créer un cadre de réflexion, d’échange, de sensibilisation pour la valorisation et la promotion de la femme du Niger. Il a en effet, réaffirmé l’engagement et le soutien du Gouvernement pour accompagner et encourager le Réseau des Femmes, Sciences et Technologies du Niger. « La transformation du monde rural que nous attendons de tout nos vœux repose sur notre capacité de répondre à toutes les questions. C’est pour quoi, les initiatives du Réseau des femmes, Science et Technologie, qui contribuent à l’amélioration de condition de vie et de travail des populations restent et demeurent une meilleures actions à soutenir.

Ce Symposium, a-t-il rappelé a pour objet de créer un espace de réflexion, d’échanges et de sensibilisation pour la valorisation et la promotion de la productivité agricole au Niger, à travers un partage de connaissance entre les acteurs et les professionnels de l’Agriculture au Niger, en Afrique et dans le Monde.

Ce symposium mobilise à chacune de ses éditions des acteurs du secteur de l’Agriculture connus dans le domaine de la science et de la technologie. Il regroupe également des chercheurs éminents à travers leurs organisations mais aussi les autorités politiques et administratives ainsi que les partenaires techniques et financiers.

Depuis sa première édition en 2017, le symposium se présente ainsi comme un véritable vecteur du développement de l’Agriculture dans toute sa diversité et sa complexité. En initiant la première édition en 2017, le Réseau, Femmes, Sciences et Technologies du Niger a voulu innover en matière d’analyse,d’échange et de sensibilisation sur la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre pays.

« Au vu des résultats de ses actions il est aisé de constater qu’il demeure l’un des principaux évènements nationaux dont l’apport du savoir-faire et du génie créateur des acteurs en occurrence des femmes scientifiques constitue indéniablementun véritable levier du développement économique et social dans notre pays ».

Auparavant, la présidente du Réseau, Femmes, Sciences et Technologies du Niger, Mme Kadi Alzouma, a souligné que ce symposium constitue l’un des principaux leviers pour la transformation du monde rural réside incontestablement dans l’autonomisation de la femme. L’accès à l’énergie en milieu rural pourrait favoriser cette capacitation des femmes. « L’accès des femmes aux énergies renouvelables en raison notamment de l’inadaptation de l’offre aux besoins des femmes, la faible participation de ces dernières à l’innovation dans le secteur de l’énergie, des difficultés d’accessibilité aux équipements ainsi que l’insuffisance de l’information sur des opportunités offertes dans le secteur pour les femmes sont autant des goulots d’étranglements à des vies ».

Le Réseau Femmes, Sciences et Technologies du Niger vise au terme de ces travaux à identifier et valider l’intervention à haut impact du lien entre la sécurité alimentaire et nutritionnelle, l’accès à l’énergie et l’autonomisation de la femme.

Notons que le Réseau des Femmes, Sciences et Technologies du Niger (RFST/N) a plusieurs axes d’intervention à savoir : l’éducation (formation), santé, bien-être et habitat, énergie renouvelables, sécurité alimentaire et agriculture, technologie de l’information et de la communication, assistance technique et conseil. Avec la détermination, le courage et la bravoure des femmes qui l’anime, le RFST/N a mené un certains nombre d’activités dont : le mentorat des jeunes filles dans les sciences, technologies, technologie, ingénierie et mathématiques, organisation des symposiums nationaux au développement du Niger, octroi de bourses d’études et de recherche à des filles dans des carrières et filières scientifiques, etc.

Par A. Aziz (Tamtam Info News)