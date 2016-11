Deuxième Réunion des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays volontaires pour contribuer à la Capacité Africaine de Réponse Immédiate aux Crises (CARIC), à Addis Abeba, en Ethiopie : Le Président Issoufou Mahamadou souligne l’urgence et la nécessité

Le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a regagné Niamey mercredi après-midi, 9 novembre 2016, venant d’Addis Abeba où il a participé à deux importantes réunions au siège de l’Union Africaine, à savoir la Réunion de Haut Niveau de l’Union Africaine (UA) sur la Libye et la Deuxième Réunion des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays volontaires pour contribuer à la Capacité Africaine de Réponse Immédiate aux Crises (CARIC).

A sa descente d’avion à l’Aéroport International Diori Hamani de Niamey, le Président Issoufou Mahamadou a été accueilli par le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, SEM Brigi Rafini, puis salué par le Président de l’Assemblée Nationale SEM Tinni Ousseini, les Présidents des Institutions de la République et les membres du Gouvernement.

Avant de quitter la capitale éthiopienne, hier mercredi 9 novembre 2016, le Président de la République, Chef de l’Etat, SEM Issoufou Mahamadou, a participé, dans la matinée, à la Deuxième Réunion des Chefs d’Etat et de Gouvernement des pays volontaires pour contribuer à la Capacité Africaine de Réponse Immédiate aux Crises (CARIC).

La cérémonie d’ouverture a été présidée, au siège de l’Union Africaine (UA) par le Président tchadien, SEM Idriss Deby Itno, également Président de l’Union Africaine en présence du Commissaire Paix et Sécurité de l’UA, M. Ismaël Chergui.

Outre SEM Issoufou Mahamadou, les Présidents Jacob Zuma de l’Afrique du Sud, Yoweri Musseveni de l’Ouganda et Denis Sassou Nguesso de la République du Congo ainsi que les représentants des autres pays contributaires ont également pris part à cette rencontre.

Dans son discours d’ouverture, le Président de l’UA a rappelé que la CARIC a été créée, en juin 2013 à Addis Abeba, à titre transitoire, en attendant la pleine opérationnalisation de la Force Africaine en Attente (FAA). Il faut noter que la Force Africaine en Attente est un outil au niveau continental permettant de mettre en œuvre la politique de défense et de sécurité.

Le Président Idriss Deby Itno a souligné la capacité de déploiement rapide de la CARIC pour doter l’Union Africaine «d’une force souple et robuste » constituée des unités équipées fournies par les Etats membres sur une base de volontariat.

Cette capacité, instituée par l’UA en 2013, est destinée à être déployée pour répondre aux situations d’urgence dans le cadre de l’Architecture Africaine de Paix et de Sécurité, a-t-il précisé. En effet, la CARIC peut être déployée par le Conseil de Paix et de Sécurité (CPS) de l’UA pour des missions d’intervention mandatées par cette organisation.

En janvier 2014, treize Etats membres (dont le Niger) se sont prononcés en faveur de la CARIC et ont promis de contribuer en troupes, a ajouté le Président Idriss Deby Itno.

« Il est important que la Commission de l’Union Africaine et les Responsables militaires des pays volontaires de la CARIC se réunissent dans les meilleurs délais pour nous soumettre des propositions concrètes nous permettant d’avancer dans la mise en place effective de la CARIC », a estimé le Président de l’UA. « Le continent doit répondre de manière coordonnée, concertée et efficace aux situations d’urgence, de crise et de conflits» auxquelles il est confronté, a-t-il conclu.

Le concept de la CARIC, rappelle-t-on, est une continuation de « l’ambition de l’Afrique à utiliser les ressources africaines pour résoudre les problèmes de l’Afrique.». Le premier sommet extraordinaire de la Capacité Africaine de Réponse Immédiate aux Crises s’était tenu à Malabo, en Guinée Equatoriale, le 25 juin 2014. Il avait regroupé les Chefs d’Etat et de Gouvernement des Pays qui avaient annoncé des ressources à mettre à la disposition de la CARIC.

Dans son intervention, le Président Issoufou Mahamadou a souligné l’urgence et la nécessité pour l’Afrique de mieux s’organiser pour assurer sa propre sécurité. « Près de 60 ans après leur indépendance, les pays Africains continuent à compter sur des puissances extérieures pour assurer la sécurité de leur frontière », a-t-il rappelé évoquant le cas de l’attaque des groupes djihadistes sur Mali repoussée grâce l’opération Serval de l’armée Française.

Le Président Issoufou Mahamadou a réaffirmé l’engagement du Niger à contribuer à la CARIC, de façon certes modeste pour le moment, compte tenu du fait que l’armée nigérienne est actuellement engagée sur plusieurs fronts, mais cette contribution pourrait évoluer en fonction de l’évolution de la situation aux frontières du pays.

Le Chef de l’Etat était accompagné dans ce déplacement de M. Mahamadou Ouhoumoudou, Ministre,

Directeur de Cabinet du Président de la République et Ibrahim Yacoubou, Ministre des Affaires Etrangères, de la Coopération, de l’Intégration Africaine et des Nigériens à l’Extérieur.