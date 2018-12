Devenez entrepreneur avec les formations en entreprenariat organisées par la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN), suivies d’une Compétition des Plans d’Affaires (CPA) avec l’appui du PRODEC

La chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) et le Projet de Développement des Compétences pour la Croissance (PRODEC) organisent en 2019 des sessions de formation en entrepreneuriat dans toutes les régions du Niger. Ces formations sont destinées aux jeunes nigériens âgés de 20 à 35 ans, diplômés de l’enseignement supérieur ou de l’enseignement professionnel et technique du niveau moyen.

Il est prévu de former 1 500 jeunes en 68 sessions en 2019. Après les formations, les jeunes ayant les meilleurs projets de plans d’affaires auront l’opportunité de participer à la première édition de la Compétition des Plans d’Affaires (CPA) organisée par la Chambre de Commerce et le PRODEC.

Les lauréats de cette compétition recevront un appui financier, technique et matériel pour créer leurs entreprises.

Pour participer, c’est très simple :

Les candidats doivent présenter une copie de leur certificat de nationalité et du dernier diplôme légalisés ainsi que leurs contacts au niveau des Directions Régionales de la CCIN.

La date limite de dépôt des candidatures est fixée au Mardi 15 janvier à 17h30mn.

Pour toutes informations complémentaires, veuillez contacter la Direction de la Formation Professionnelle de la Chambre de Commerce et d’Industrie du Niger (CCIN) au 20 73 22 10 / 20 73 51 55 ou les Directions Régionales de la CCIN.