Dialogue de haut niveau des leaders sur l’urgence climatique et la Covid 19 en Afrique : Le Président Bazoum appelle les pays du Nord a concrétiser leurs engagements pris dans le cadre de l’accord de Paris

Le Président de la République, Chef de l’Etat, Président de la Commission Climat pour la Région du Sahel, SE Mohamed Bazoum, a participé, hier après midi par visioconférence, à un dialogue de haut niveau des dirigeants sur l’urgence climatique et la Covid-19 en Afrique.

En effet, la Covid-19 et le défi de changement climatique se sont conjugués et confrontent ainsi les pays à une crise mondiale. Pour l’Afrique, outre la lutte contre la pandémie, il y a la nécessité de s’adapter rapidement au changement climatique. C’est dans cette optique que les dirigeants ont lancé un appel urgent en faveur des mesures innovantes et exhaustives pour soutenir la dynamique des efforts d’adaptation au changement climatique de l’Afrique.

C’est à cet appel que la Banque Africaine de Développement (BAD) et le Centre Mondial pour l’adaptation ont répondu en organisant ce dialogue, en étroite collaboration avec le Secrétaire Général des Nations Unies et le Champion de l’Initiative d’adaptation pour l’Afrique. Et cela dans le but d‘intensifier et d‘accélérer les actions, les financements et les partenariats sur la base d’un programme d’accélération de l‘adaptation en Afrique.

Ce dialogue de haut niveau a réuni plusieurs Chefs d’Etat et de gouvernement africains, des partenaires bilatéraux, des responsables d’organisations internationales et d’agences de développement. C’est l’ancien Secrétaire Général des Nations Unies et Président du Centre Mondial pour l’adaptation (GCA), M. Ban Ki-Moon et le Président de la Banque Africaine de Développement, M. Akinwumi A. Adesina qui ont co-présidé l’événement.

Dans son intervention à ce sommet, le Président de la République Mohamed Bazoum, Président de la Commission Climat pour la Région du Sahel, a tout d’abord souligné que le Niger a toujours placé la question climatique au centre de ses priorités. Pour le Chef de l’Etat, cette réunion constitue une opportunité pour bâtir un consensus stratégique fort en vue de créer les conditions de mobilisation des financements et de mise en place des partenariats pour accélérer l’adaptation aux changements climatiques.

SE Mohamed Bazoum a surtout appelé les pays du Nord à concrétiser leurs engagements pris dans le cadre de l’Accord de Paris. (Lire, en page 3, l’intégralité du discours prononcé par le Président de la République).

Rahila Tagou (ONEP)