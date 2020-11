Diffa : Campagne De Sensibilisation Des Jeunes Pour Des Élections Apaisées

Share on Twitter

Les locaux de la Direction régionale des Archives de Diffa ont servi de cadre, vendredi 30 octobre dernier, à la cérémonie de lancement de la campagne nationale de sensibilisation des jeunes garçons et filles de la région pour des élections apaisées. C’était sous la présidence du Secrétaire général du Gouvernorat, M. Yahaya Godi et en présence du président régional du Conseil National de la Jeunesse, du Rapporteur général dudit Conseil et de plusieurs invités.

Procédant au lancement de cette campagne, le Secrétaire général du Gouvernorat, a salué la présence massive des jeunes à cette formation. Cela, dit-il, dénote de l’intérêt qu’accorde le Conseil régional de la Jeunesse aux questions nationales. M. Yahaya Godi s’est ensuite appesanti sur le rôle éminemment important que doit jouer la jeunesse dans les prochaines élections. «Donc il y a lieu de la former, de la sensibiliser, de l’appuyer pour une contribution efficace à réussir des élections apaisées.

Vous êtes l’avenir de ce pays, votre contribution est nécessaire pour jouer un rôle de premier plan pour un comportement responsable au cours de ces élections» a-t-il ajouté. M. Yahaya Godi a souligné que les autorités de la 7ème République accordent une attention soutenue pour que les prochaines élections soient apaisées, libres, transparentes et démocratiques.

Quant au Rapporteur général du Conseil National de la Jeunesse, M. Aboubacar Issa, il a souhaité la bienvenue aux participants avant de souligner l’importance de cette campagne de sensibilisation à l’endroit de la Jeunesse. M. Aboubacar Issa a souligné que la jeunesse qui est le fer de lance de tout développement doit être sensibilisée à l’approche des élections afin de jouer pleinement son rôle dans ces joutes électorales. Il a demandé aux participants d’être assidus à cette formation pour tirer le maximum d’informations afin de mieux contribuer à des élections apaisées.

Par Mato Adamou (ONEP Diffa)