Diffa/Election Présidentielle 2ème Tour : Mahamane Ousmane Dévoile Son Programme De Gouvernance Aux Populations De La Région

Conformément à son calendrier de campagne, le candidat Mahamane Ousmane, est arrivé à Diffa mardi dernier où il a animé un meeting. Le candidat du RDR Tchandji était à la tête d’une forte délégation comprenant notamment les responsables des partis politiques de la CAP-2021 soutenant sa candidature. Accueilli à l’Aéroport Mamadou Tandja, Mahamane Ousmane a été salué par les principaux responsables régionaux du RDR Tchandji et des partis alliés.

Après l’accueil chaleureux au son de l’Ailgaita, le candidat Mahamane Ousmane a présidé un meeting à l’arène des Jeux Traditionnels où les militants de la coalition Cap 2021 se sont donné rendez-vous. L’arène a, pour la circonstance, été ornée aux couleurs de tous les partis alliés et du RDR Tchandji. Après la Fatia et l’exécution de l’hymne national, plusieurs orateurs se sont succédé à la tribune.

Dans l’ordre, le porte-parole des partis alliés ; le Coordonnateur régional de RDR Tchandji ; le président du MPN Kiishin Kassa Ibrahim Yacoubou ; Laouali Mato Nassirou ; Amadou Boubacar Cissé ; Adji Kirgam ; Habibou Kadaouré et Amadou Djibo dit Max ont expliqué les tenants et les aboutissants de leur choix pour le changement. Ce changement est nécessaire avec le candidat Mahamane Ousmane qui possède des qualités intrinsèques, une précieuse expérience de la gestion des affaires de l’Etat et une connaissance avérée des préoccupations des laborieuses populations. Aussi, les intervenants ont soutenu que Mahamane Ousmane est «l’homme de la situation» pour un changement avec un programme bien structuré en 7 grands axes prioritaires prenant en compte l’ensemble des secteurs sociaux.

Prenant la parole sous les applaudissements nourris des militants, le candidat du RDR Tchandji a tout d’abord salué et remercié l’assistance pour avoir répondu massivement présent à ce meeting. M. Mahamane Ousmane a, dans un langage direct, expliqué la nécessité impérieuse du changement. «C’est avec une forte conviction que je vous invite tous à vous mobiliser comme un seul homme pour réussir ce changement», a-t-il souligné.

Le candidat du RDR Tchandji a développé les 7 axes de son programme qui se résume aux ‘’7 E’’ à savoir Eau, Education,

Emploi, Energie, Environnement, Equipement et Equité. «Nous allons faire l’émergence d’une véritable gouvernance qui fera la fierté de l’ensemble de nos concitoyens» a-t-il ajouté. M. Mahamane Ousmane a insisté sur la question sécuritaire qui est pour lui préoccupante, et il a promis que des réponses appropriées et urgentes seront prises pour restaurer la quiétude sociale à tous les niveaux. Enfin, le candidat du parti RDR Tchandji a sollicité les suffrages des électeurs pour réaliser le changement au scrutin du 21 février 2021.

Notons que la délégation du candidat du RDR comprenait des leaders des partis politiques à savoir Ibrahim Yacoubou, d ; Amadou Djibo dit Max, président du CAP 2021 ; Habibou Kadaouré ; Hamidou Mamadou Abdou ; Laouali Mato Nassirou ; M. Amadou Boubacar Cissé ; Adji Kirgam, Idi Ango Ousmane, Abba Malam Boukar.

Par Mato Adamou, ONEP DIFFA