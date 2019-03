DIFFA: le nouveau Gouverneur Mohamed Mouddour prend fonction…

Le nouveau Gouverneur de la région de Diffa, M. Mohamed Mouddour a rejoint son poste le 21 mars en fin d’après-midi. Il a été accueilli à Maduri, un village situé à une dizaine de Km de la ville de Diffa le 21 mars dernier par une importante délégation conduite par le Gouverneur sortant, M. Mahamadou Bakabé et les différents responsables administratifs, militaires et coutumiers de la région.

La délégation était d’abord à la Maison des Jeunes et de la Culture pour une rencontre avec les Autorités Administratives, militaires, municipales, coutumières, les Directeurs Régionaux, les Représentants des Projets, ONG et Associations de Développement, les Responsables des Organisations Socioprofessionnelles, les leaders Politiques, Religieux et plusieurs autres invités.

Le Secrétaire Général du Gouvernorat a souhaité la chaleureuse bienvenue au nouveau Gouverneur avant de louer la bonne collaboration avec le Gouverneur sortant M. Mahamadou Bakabé auquel il a remis un Témoignage Officiel de Satisfaction au nom du Comité Régional de Sécurité.

M. Mahamadou Bakabé a remercié la population de Diffa dans son ensemble pour le soutien dont il a bénéficié durant sa mission.

Aussi, il a rendu un vibrant hommage aux responsables des Forces de Défense et de Sécurité pour le Témoignage qui lui été décerné avant de remercier très sincèrement tous ses collaborateurs. Le Gouverneur sortant a demandé à la population de soutenir le Gouverneur entrant dans sa mission pour réussir le développement de la Région, avant de le présenter et de l’installer officiellement sur le fauteuil de Commandement.

A son tour, le Gouverneur entrant, M. Mohamed Mouddour a salué et remercié la population pour l’accueil chaleureux avant de demander le concours de tout un chacun pour l’accomplissement de sa mission. « La région de Diffa vit dans un contexte sécuritaire pour lequel je vous exhorte à continuer les prières en permanence pour le retour définitif de la paix », a-t-il dit. Aussi, Mohamed Mouddour a assuré les uns et les autres de sa constante disponibilité pour échanger sur toutes les questions de développement de la Région.

Par Mato Adamou (ONEP DIFFA)