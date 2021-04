DIFFA N’GLAA , besoin impérieux de CONSOLIDER

Share on Twitter

Spécificités socio-culturelles uniques des Fêtes Tournantes

Les Fêtes tournantes initiées par le Président Issoufou Mahamdou, et qui ont contribué dans la plupart des cas à une transformation visible des Capitales régionales , à l’amélioration de l’habitabilité et de la qualité de vie des Habitants , ont produit des infrastructures et des superstructures qui sur certaines composantes mérites consolidation .

Ce qui distingue la Fête tournante d’un simple programme urbanistique de modernisation, c’est sa dimension super structurelle qui entretient et densifie « l’Ame » de la Région d’accueil. C’est également sa capacité à vivifier l’UnitéNationale , à travers les manifestations socio culturelles festives en préliminaires à un grand défilé militaire et civile .

Il y a incontestablement une interrelation entre l’orientation des Infrastructures de modernisation et le matrice socio-culturelle de la Région d’accueil de la Fête Tournante .

Les acquis infrastructurels des Villes ayant accueilli une Fête tournante suscitent auprès des populations concernées , dessentiments de fierté et d’assurance pour l’Avenir.











Après chaque Fête les Populations de la Région d’accueil l’Edition suivante manifestent une impatience légitime et beaucoup d’enthousiasme , de pouvoirconstater la transformation nette de leur Ville et l’amélioration du confort de leur cadre d’habitabilité.

Même en suscitant l’émulation inter-Régions, la Fête tournante n’en Demaurepas moins un Facteur puissant d’inclusion économique et de consolidation de l’Unité Nationale .

Sur le plan de l’inclusion économique , les investissements massif réalisés pour moderniser la ville et permettre la tenue des Activités super structurelles , génèrent beaucoup d’emplois et des effets d’entrainement sur des secteurs socio– économiques informels fragiles, mais dextrement contributifs à la lutte contre la pauvreté .

En moyenne et par Fête Tournant près d de 100 milliards de F CFA sont injectés dans l’économie locale , avec des effets d’accélération et multiplicateur multisectoriels.



Aussi la Tenue de la Fête au moins dans sa Composante Grand Défilé militaire et Civile de célébration de la République, est un Témoignage de solidarité de l’ensemble des Fils et Filles du pays pour leurs Sœurs et Frères de la Région concernée. Cette manifestation de la Solidarité nationale est d’une Valeur inestimable.

C’est pourquoi le Forma a minima du Défilé militaire retenu à Tillabéri dans le cadre de Tillabéri Tchandalo , relève d’une Vision pertinente en ce sens que cela a permis de conforter les populations dans leur sentiment légitime d’appartenance à une Nation solidaire et sociale .

Peut être dans le cadre de la vision Consolider et avance du Président BazoumMohamed, qu’il faille envisager unenouvelle Occasion de Fête de la Jeunesse à Tllaberi , pour combler le besoin de Rencontre de la Jeunesse qui a fait défaut à l’occasion de Tillaberi Tchandalo.

2. Diffa N »GLAA , la Grande attente de Fête à Consolider

Programmée pour boucler la boucle des Fêtes Tournâtes , Diffa N’GLAA 2020 a du être décalée à début 2021 , dans l’Espoir qu’avant la fin du Mandat du Président Issoufou Mahamdou, que la grande voie centrale pour le grand Défilé militaire soit livrée dans cette période . Hélas !

Ce chantier le seul d’une Armature infrastructurelle nécessaire à la tenue de la Fête, à n’avoir pas pu être achevé, a créé de fait une invisibilité sur le sort de Diffa N’GLAA.

Au regard des Reportages diffusés suite à un voyage de Presse initié par le Comité d’organisation de Diffa N’GLAA, il ressort clairement qu’à l’exception de la Voie principale , toutes les infrastructures fondamentales , celles qui autorisent la tenue de la Fête sont disponibles et fonctionnelles . Aussi de l’avis de nombreux Experts qui ont l’expérience des FêtesTournantes , le parc infrastructurel de Diffa N’GLAA est le meilleur en terme de qualité , et s’accordent à dire que la Voie principale devrait pouvoir être disponible avent le 18 Décembre prochain .









Au regard de cette probabilité forte il serait hautement bénéfique de tenir le prochaine Fête Tournante de la République du 18 Décembre 2021 à Diffa . Par ce fait on consolide Diffa N’GLAA 2020 en Diffa N’GLAA 2020/ 2021.

La Région de Diffa qui a inscrit Diffa N’GLAA sous le signe de la Résilience d’une Population , qui espère la solidarité de la Nation à travers l’opportunité de tenir une Fête d’anthologie , serait reconnaissante au Président Bazoum Mohamed de donner une manifestation concrète, de son Programme « Consolider et avancer » , en décidant de célébrer la prochaine Fête de la République à Diffa .

Aussi les nombreux Partenaires qui ont accepté d’accompagner le Comité d’organisation , et témoigner de leur solidarité avec la Région seront heureux de pouvoir conduire à terme les Engagements pris dans ce sens .

La Consolidation Diffa N’GLAA 20/21 sera assurément un bon gage pour avancer dans la vision de la modernisation des Villes, en permettant de donner au Gouvernement le temps d’opter pour quel Format donner à l’avenir aux Fêtes de célébration de la République , et AVANCER !

DIFFA MERITE SA FÊTE , DIFFA ATTAEND Diffa N’GLAA 2020 / 21 Consolidée









Elhadj MAIGA Alzouma

Marketing Evènementiel

Marketing Politique et

​​​​​des Institutions