Diffa N’Glaa : Un Comité de suivi sera mis en place pour arrêter une date des festivités

Un Comité de suivi sera mis en place pour arrêter une date pour la tenue des festivités de l’édition 2020 de la Fête Tournante du 18 décembre ou « Diffa N’Glaa », reportées par le Gouvernement en raison du retard pris dans l’exécution des travaux d’infrastructures, mais aussi du fait de la recrudescence de la pandémie de la Covdi-19 et de la situation sécuritaire dans la région.

L’annonce a été faite ce mardi 15 décembre 2020 à l’issue d’une réunion sur le niveau des préparatifs de ladite fête et présidée par le Président de la République Issoufou Mahamadou. La réunion, qui a regroupé les membres du Comité interministériel et ceux du Comité Diffa N’Glaa, a passé en revue l’état d’avancement des travaux et des instructions fermes ont été données, notamment en ce qui concerne le volet financier pour que les dispositions soient prises afin que les entrepreneurs puissent être mis dans les meilleurs conditions pour réaliser les travaux restants.

« Un Comité de suivi sera mis en place ce jour même pour qu’il fasse le planning des travaux restants et déterminer, pour chaque chantier, la durée restante. Il aura aussi à faire un planning général pour qu’on sache à quel moment précis tous les travaux seront exécutés avec la qualité requise afin de pouvoir planifier une date de la fête tournante Diffa N’Glaa », a rapporté, à l’issue de la réunion, le Ministre d’Etat en charge du Pétrole et Directeur de Cabinet par intérim du Président de la République, M. Foumakoye Gado.

« Pour des raisons diverses, les festivités ont été reportées, mais le Président de la République insiste pour que les différentes parties prenantes à l’exécution des travaux puissent être réunies afin de leur donner des instructions pour parachever les travaux dans les meilleurs délais », a-t-il fait savoir, tout en soulignant que « le Président de la République Issoufou Mahamadou a beaucoup insisté auprès de toutes les parties prenantes, pour qu’une attention particulière soit portée au parachèvement de ces travaux ».

Par ANP